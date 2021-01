Uomini e Donne, chi è Gero Natale? Curiosità sul nuovo cavaliere del Trono Over

Gossip TV

La pandemia lo ha colpito duramente, almeno dal lato professionale, e il 36enne siciliano Gero Natale si è affacciato a Uomini e donne con timidezza, ma colpendo in molte. Tutto sul nuovo arrivato cavaliere over

Si è affacciato nel palcoscenico dei cavalieri over di Uomini e donne, e non è passato certo inosservato, nonostante una riservatezza che ha lasciato perplessi in molti sulle sue reali intenzioni della sua irruzione nel dating show di Maria De Filippi. Una nuova entrata che ha fatto girare teste e concentrare l’attenzione di non poche dame, un cavaliere già molto ambito, fin da quando si è presentato.

Chi è Gero Natale? Tutto sul nuovo protagonista di Uomini e donne

Vive nello splendore della Sicilia, ad Agrigento, città di origine della sua famiglia, fin dai primi anni di età, anche se è nato a Milano, 36 anni fa. Nella vita è bartender e gestisce più di un locale di proprietà della sua famiglia, ma il cuore batte per un passatempo che è qualcosa di più: la musica, e il suo nume tutelare è il grande Bob Dylan. Gero Natale è infatti un tastierista impegnato a creare musica elettronica. In amore come se la cava? La sua ultima relazione è finita per incomprensioni caratteriali, almeno così ha dichiarato al magazine di Uomini e donne. È del segno della Vergine, questo per chi voglia lavorare di oroscopo e caratteristiche caratteriali.

“Se mi metto in testa qualcosa, qualsiasi cosa, dove riuscire a farla”, dice di sé, definendosi per nulla materialista. Lo si può dedurre dai suoi sogni molto poetici, “fare una traversata oceanica in barca a vela e avere una casa dalla quale si può ascoltare il rumore del mare”.

Se vi domandate da dove venga il suo nome, in realtà la risposta è che Gero è il diminutivo di Calogero. Su di lui non si molto altro, è appena entrato in gioco, a parte che la pandemia, come ovvio, ha colpito duramente la sua vita professionale.