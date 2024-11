Uomini e Donne, chi è Fabio Cannone, il cavaliere per cui Gemma Galgani ha perso la testa

Gossip TV

Classe 1959, all’anagrafe Sebastiano Fabio Cannone, scopriamo chi è il cavaliere che ha conquistato la dama più famosa del trono over di Uomini e Donne.

Fabio Cannone è il cavaliere del trono over sta facendo sognare Gemma Galgani, storica dama del dating show di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, chi è Fabio Cannone, il cavaliere di cui Gemma Galgani si è infatuata

Nato il 28 luglio 1959 sotto il segno del Leone, Fabio si contraddistingue per la sua vitalità e la passione per il mare, la luce del sole e l’importanza della famiglia. Tra le sue preferenze più dolci c’è il cioccolato e nutre una passione per una delle attrici più iconiche del cinema italiano, Sophia Loren.

Anche se la sua partecipazione a Uomini e Donne lo ha portato sotto i riflettori, molti aspetti della sua vita privata restano sconosciuti. Fabio ha passato la maggior parte della sua esistenza all’estero, vivendo a Toronto, in Canada, dove ha lavorato per anni nella vendita all’ingrosso di prodotti destinati ai supermercati. Dopo una lunga carriera, ha deciso di ritirarsi e godersi la pensione, ma non prima di accettare la sfida di approdare in televisione, spinto dall’incoraggiamento dei suoi cugini. Il loro invito a partecipare al programma aveva un intento ben preciso: conoscere Gemma Galgani, che da subito ha attirato l’attenzione di Fabio. Rimasto vedovo tre anni fa, Fabio vede in Gemma una donna speciale e sente che, forse, potrebbe costruire con lei un futuro. Il cavaliere ha mostrato un’eleganza innata che ha affascinato Gemma, la quale ha deciso di dargli una possibilità nonostante le iniziali incertezze, dovute anche alle loro differenze culturali.

Fabio, uomo di mare e di avventure, condivide molte passioni con Gemma, restituendole quell'entusiasmo che credeva perduto. La loro conoscenza non è priva di ostacoli. Durante l’episodio del 12 novembre 2024, Fabio e Gemma si sono confrontati su alcune divergenze. Un filmato mostrava un’esterna in un maneggio dove Gemma, con il suo spirito ironico, accennava al fatto che il bacio tanto atteso non fosse ancora arrivato. Fabio ha risposto spiegando che, avendo trascorso 40 anni accanto alla sua defunta moglie, non può semplicemente lasciarsi andare con leggerezza. Nonostante i primi attriti e le differenze di approccio, la frequentazione tra Gemma e Fabio prosegue, mantenendo viva la curiosità del pubblico.

Gemma Galgani ha confessato con emozione di non provare un batticuore così intenso da tanto tempo, da quando viveva l’esperienza con Giorgio Manetti. La dama torinese ha continuato a custodire dentro di sé l’entusiasmo e il desiderio di credere che il futuro potesse ancora riservarle delle belle sorprese. La sua forza e il coraggio di non smettere mai di sperare, ha aggiunto, stanno finalmente dando i loro frutti. Gemma ha dichiarato di sentirsi rinata e piena di energie nuove, e ora guarda con speranza al momento in cui i petali scenderanno per lei, un simbolo di un altro traguardo significativo e speciale nella sua ricerca dell’amore.

