Uomini e Donne, chi è Brunilde Habibi? Età, Foto, curiosità sulla dama di Uomini e donne

Forse non tutti ricordano che la nuova dama di Uomini e donne Brunilde Habibi aveva già partecipato al programma di Maria De Filippi nel 2014 come corteggiatrice.

Voi che seguite con ardore le spirali sentimentali di Uomini e Donne, volete sapere tutto il possibile su questa nuova dama di nome Brunilde Habibi. Non è così? L'edizione 20/21 di Uomini e donne non è per lei la prima volta al dating show condotto da Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti di lunga data Tina Cipollari e Gianni Sperti. La 33enne aveva già partecipato al programma per alcuni giorni nel 2014 come corteggiatrice, decidendo poi di non proseguire il percorso. La nuova dama ha deciso di fare il passo per conoscere il cavaliere partenopeo Armando Incarnato, però pare che non sia scattata la scintilla tra i due.

Brunilde Habibi: quanti anni ha, dove vive e che lavoro fa nella vita

Nata il 15 febbraio 1987, Brunilde ha 33 anni vive a Perugia dove lavora in un negozio di abbigliamento come assistente alle vendite. In quest'ambito professionale, dice di sé che ha buone doti relazionali, un forte spirito per il lavoro di squadra e un'ottima gestione del tempo e del lavoro in situazioni di stress. Non stupisce che sia fisicamente in forma, avendo conseguito in passato un attestato come operatore di centro fitness diventando personal trainer di primo livello. Ha frequentato inoltre il corso di Visual Merchandiser alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Ha lavorato come educatrice, è stata titolare di un concept store ed è poi entrate nel settore di vendita al dettaglio dell'abbigliamento.

Brunilde Habibi: cosa dice di lei il suo account Instagram

Come per la stragrande maggioranza di persone che hanno un account sui social, anche Brunilde posta foto di se stessa. Rararamente però si tratta di selfie. Gli scatti che condivide sono un minimo studiati per il desiderio di comunicare qualcosa della sua personalità, a cominciare dal fatto che preferisca una foto posata scattata da qualcun altro o con la funzione dell'autoscatto. Sul suo profilo ricorronono spesso gli elementi che ci permettono di conoscerla meglio e che parlano chiaro su quanto la facciano star bene: l'amicizia nelle scatti di gruppo, il fitness, la natura e i tramonti, le foto in bianco e nero che mostra il suo lato artistico e i luoghi che più ama, l'Umbria, Milano e la riviera romagnola.

Altre volte è la parola a prendere forma espressiva, come un'immagine bianca di alcune settimane fa in cui si legge soltanto "Scegliti". La didascalia del post recita così:

Scegliti la mattina quando ti svegli,

scegliti perché la vita a volte non è come la vorresti,ma se ti scegli hai comunque te stessa su cui poter sempre contare..

scegliti quando arrivi a casa e ti lasci dietro la porta il caos che regna fuori,

scegliti perché la tua tranquillita' vale più di ogni momento perso in quel caos..

Esulta le tue gioie perché TU quelle gioie te le sei guadagnate con fatica e sudore ,

ma che ne sanno l'altri...

scegliti quando le situazioni non saranno chiare e trasparenti...

scegliti perché la semplicità ti appartiene e se tu non dovessi trovarla specchiati e guardati

Sii fiera di te stessa e SCEGLITI

sii scegliti,

con più difetti che pregi,

con più sogni nel cassetto che sogni realizzati,

scegliti perché quando la mattina ti svegli hai solo una faccia da lavare e quando la mattina ti svegli e la sera ti corichi ricordati sempre che

TU sei la persona più importante della tua vita!!!