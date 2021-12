Uomini e Donne: Chi è Bernarda Lena, la nuova protagonista del Trono Over?

Gossip TV

Conosciamo meglio Bernarda, una delle nuove protagoniste del Trono Over del dating show di Canale 5 per il suo flirt - ormai giunto al capolinea - con Biagio!

Purtroppo, la sua frequentazione con Biagio non è andata a buon fine... ma scopriamo qualcosa in più su Bernarda!

Uomini e Donne: Ecco chi è Bernarda Lena

Bernarda Lena nasce a Siracusa, in Sicilia, sotto il segno della Bilancia, il 30 settembre di cinquantacinque anni fa. Dopo essersi diplomata, la donna si laurea in Scienze Politiche. Attualmente, non si hanno altre informazioni circa il suo privato.

Bernarda è caratterizzata dalla timidezza e dalla compostezza. Da quest'anno, è una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne, e si è fatta notare in primis per la sua conoscenza con il tanto discusso cavaliere Biagio Di Moro, ma anche perché Tina, la storica opinionista del programma in questione, ha fatto qualche battuta sul suo nome.

Ad oggi, la frequentazione della Lena con Biagio ha subito una battuta d'arresto: al centro dello studio, ha pubblicamente dichiarato di non voler avere più niente a che fare con lui, dato che, nonostante ci sia stata dell'intimità tra di loro, il cavaliere ha comunque scelto di non darle l'esclusiva.

Probabilmente per la sua riservatezza, non sembra essere in possesso di nessun profilo social.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.