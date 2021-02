Uomini e Donne, chi è Alessandra Chiariello? Tutto sulla nuova dama del Trono Over

Gossip TV

Alessandra Chiariello, da poco entrata a Uomini e donne per il Trono Over, è già una delle dame che più incuriosiscono i fan del programma condotto da Maria de Filippi: già entrata in rotta di collisione con una dama veterana come Aurora Tropea, Alessandra Chiariello si avvia a diventare una delle protagoniste della trasmissione. Ma chi è Alessandra Chiariello? Da dove arriva? Qual è stata sinora la sua carriera?

Alessandra Chiariello, chi è la nuova dama del Trono Over di Uomini e donne

50 anni di Latina, Alessandra Chiariello ha una carriera nel mondo del fitness e della danza: gestisce una scuola in questo ambito, dove insegna lei stessa, occupandosi di coreografie. È una carriera che manda avanti da decenni, tanto che ha dichiarato di conoscere giovani trentenni da quando avevano pochi anni e già partecipavano alle sue lezioni. È abituata a interagire con le persone più disparate, specialmente mamme e più in generale i genitori di tutti i figli che si iscrivono ai suoi corsi.

Si ritiene fiera del suo lavoro di educatrice, sottolinea infatti come assiste i ragazzi su ogni piano, non soltanto quello tecnico della disciplina che la danza richiede, ma anche sul piano della crescita umana. In attesa di poter riaprire la sua scuola, chiusa come tutte a causa dell'emergenza Covid, Alessandra Chiariello ha deciso di partecipare a Uomini e donne.

Alessandra Chiariello, il flirt a Uomini e donne con Giancarlo

Alessandra Chiariello si è lanciata in Uomini e donne a causa indiretta del lockdown: ha raccontato infatti che, prima dello stop forzato, la sua vita era frenetica, piena di impegni che cominciavano alle sette del mattino e terminavano la sera sul tardi, azzerando lo spazio dedicato ai rapporti sentimentali. Ha anche raccontato di essere stata spesso criticata per non aver avuto figli, questo a dispetto del suddetto di educatrice che pure la lega ai più giovani ("Ma sono una che non si fa condizionare", dichiara).

Si è quindi rimessa in gioco come dama del Trono Over a Uomini e donne, intercettando subito l'attenzione di Giancarlo Cellucci, ex però di Aurora Tropea: un mix che in studio a Uomini e donne ha suscitato le prevedibili scintille. La relazione con Giancarlo non decolla ancora, forse anche perché Alessandra ha registrato una certa lentezza di Cellucci nel difendere il loro rapporto agli albori dagli attacchi della rivale.