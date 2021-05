Uomini e Donne: Che fine ha fatto Elga Profili? Curiosità sull'ex dama del Trono Over

Gossip TV

Numerosi telespettatori di Uomini e Donne si domandando: che cosa ne è di Elga Profili, uno degli ex personaggi di spicco del parterre femminile della trasmissione di Canale 5?

Uomini e Donne: Il percorso di Elga Profili a Uomini e Donne

Elga Profili, di certo, era una delle protagoniste indiscusse del trono over del programma condotto da Maria De Filippi. La donna, infatti, spesso sedeva al centro dello studio, per raccontare al pubblico e ai telespettatori della conoscenza che aveva intrapreso con l'ex cavaliere Antonio Jorio. I due, però, non sono riusciti a far sì che la frequentazione divenisse una relazione. Così, Elga aveva spostato le proprie attenzioni su di un altro uomo, Samuel; purtroppo, anche in questo caso, non ci fu nessun lieto fine. La dama abbandonò la trasmissione di Canale 5, per poi tornare nel tentativo di riuscire a conquistare il cuore de "Il Gabbiano", Giorgio Manetti, lo storico ex di Gemma Galgani. L'uomo, però, la rifiutò, proprio nel rispetto di quest'ultima. Dopodiché, della Profili si sono perse le tracce: non presenziò più negli studi Elios di Roma, allontanandosi una volta per tutte dai riflettori.

Uomini e Donne: Che fine ha fatto Elga Profili?

Dopo l'esperienza a Uomini e Donne, l'ex dama è semplicemente tornata alla propria vita, e al proprio lavoro: ha proseguito ad esercitare la professione di mediatrice legale. In più, sempre in merito al proprio lavoro, Elga ha persino pubblicato un libro. Non si sa se sia sentimentalmente impegnata o meno, quello che si sa è che la donna ama dedicarsi alla famiglia, e al mondo dell'arte: recentemente ha iniziato a dipingere dei quadri. Spesso, una volta ultimati, li mostra sui social, ed i fan (che, nonostante non faccia più parte del parterre femminile del programma, continuano a seguirla e a sostenerla) sono sempre pronti a dimostrale quanto li apprezzino.

Nonostante non si più una delle protagoniste di Uomini e Donne, alle volte, attraverso i propri profili social, si è divertita e si diverte a raccontare qualche aneddoto della trasmissione, così come a realizzare dei video su TikTok in cui sfrutta le battute della celebre opinionista, Tina Cipollari. D'altra parte, la Profili ha da poco pubblicato su Facebook uno scatto che la ritrae raggiante, seduta nel parterre femminile; la didascalia recita: "Guardando indietro... quante risate!". E qualcuno commenta: "Erano bei tempi e tutto passa, ma nessuno ti dimenticherà", oppure: "Devi tornare Elga!". Che, prima o poi, la donna ascolti le richieste dei propri sostenitori?

