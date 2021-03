Uomini e Donne, "Cerca i venticinquenni": stoccata inaspettata di Tinì a Gemma Galgani

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Tinì lancia una stoccata a Gemma Galgani mentre Gianni Sperti attacca la dama torinese

Gemma Galgani ha messo gli occhi sul nuovo cavaliere Luca? La dama torinese sembra essere molto attratta dall’uomo, come fa notare Gianni Sperti durante la Puntata di Uomini e Donne. L’opinionista rimprovera severamente la Galgani, rea di non essere chiara sul suo interesse nei confronti di Cataldo, che ha tentato un approccio fisico ed è stato rifiutato dalla protagonista del Trono Over. Ciliegina sulla torta? La stoccata di Tinì.

Uomini e Donne, Tinì lancia una stoccata a Gemma Galgani

Alla corte di Gemma Galgani è giunto Cataldo, un cavaliere distinto e piuttosto romantico che ha fatto di tutto per far colpo sulla dama. La torinese, tuttavia, ha ammesso di non essere rimasta particolarmente dall’uomo e dal suo approccio, giudicato decisamente troppo fisico. Nella Puntata di Uomini e Donne, Gemma ha iniziato ad osservare con crescente interesse il giovane Luca, che da poco è entrato a far parte del parterre maschile del dating show di Maria De Filippi.

Nonostante per la dama siano arrivati nuovi cavalieri, lei sembra essere ben più interessata ad inquadrare Luca e non fa nulla per nasconderlo. Gli sguardi ammiccanti della Galgani sono talmente evidenti da spingere Gianni Sperti a commentare. L’opinionista, infatti, ha fatto notare come Gemma stia cercando di attirare l’attenzione del cavaliere, lasciando in panchina i suoi corteggiatori. La torinese si è difesa, confessando di non aver provato attrazione per Cataldo e di voler approfondire la conoscenza, seppur con scarso slancio.

Sperti ha insinuato che Gemma sia solita concedere qualche carineria fisica a coloro che riescono ad incuriosirla, e il fatto che lei abbia respinto così categoricamente Cataldo è la prova che non le piace e che sta solamente perdendo tempo in attesa del prossimo pretendente. Cataldo si è mostrato risentito dalle parole della dama, sottolineando che lui è sempre stato cortese. Tinì, invece, ha preso la parola inaspettatamente spiegando che la Galgani è perfettamente in linea con il suo segno zodiacale lanciandole, forse involontariamente, una stoccata. "Rappresenta il suo sole in Capricorno. Quando sono giovanissimi cercano di avere una cosa stabile, anche uomini più adulti. Quando diventano adulti cercano un venticinquenne", ha dichiarato Tinì mentre Gianni ha accompagnato la speigazione con il gesto delle corna!

