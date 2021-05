Uomini e Donne, Carolina Ronca spara a zero su Giacomo Czerny: "Non c'è stata trasparenza"

Gossip TV

Dopo la scelta di Giacomo Czerny, la corteggiatrice Carolina Ronca si sfoga sul percorso a Uomini e Donne e sul 'no' del tronista.

Carolina Ronca ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne con l’amaro in bocca. Dopo una conoscenza intensa, fatta di alti e bassi, momenti romantici e furiose discussioni, la corteggiatrice era certa di aver conquistato un ruolo di primo piano nel cuore di Giacomo Czerny. Il protagonista del Trono Classico, invece, ha scelto Martina Grado e si gode la sua storia d’amore lontano dalle telecamere, mentre alla Ronca non rimane che un velo di delusione e amarezza. Ecco cosa ha rivelato la corteggiatrice dopo aver lasciato il dating show di Maria De Filippi.

Carolina Ronca delusa da Giacomo Czerny dopo Uomini e Donne

Si è concluso da poco il percorso di Carolina Ronca nello studio di Uomini e Donne, dopo un corteggiamento intenso con Giacomo Czerny che ha portato tutti a credere molto in questa coppia. Giacomo ha scelto Martina Grado, ammettendo di essere stato a lungo indeciso ma di non riuscire a vedere Carolina nel suo futuro. Il tronista ligure, molto dispiaciuto per aver fatto soffrire la giovane, ha tentato di spiegare le sue ragioni ma la Ronca ha deciso di lasciare lo studio, senza neppure salutarlo. Sono trascorse poche settimane da quel momento, e Carolina non sembra ancora aver del tutto perdonato il Czerny. La corteggiatrice si sarebbe aspettata di essere la scelta del tronista?

“Per tutte le sfaccettature di questo percorso, così vero, intenso, sempre leale, e per come era andata l’ultima parte della giornata insieme a telecamere spente, non sai vera a dire il contatto. Allo stesso tempo avevo scommesso su me stessa, come faccio sempre perché sono una persona con un’importante considerazione di sé. So bene che la vita allo stesso tempo non è una favola e il destino non è sempre nelle nostre mani, ma non piace vivere di rimpianti […] Giacomo ha fatto le sue scelte e io le rispetto. Certamente quello che mi aspettavo era una maggiore trasparenza nel percorso che abbiamo fatto, perché molto spesso quello che mi ha comunicato non corrispondeva alle sue azioni […] Non penso ci sia stata molta trasparenza da parte sua perché queste cose a quanto pare le sapeva già da un po’. Forse avrei evitato di costruirmi castelli in aria se, nel momento in cui l’aveva capito, me lo avesse comunicato”, ha ammesso la Ronca al settimanale ufficiale del dating show di Canale5.

Mentre il pubblico si augura che la giovane possa conquistare il trono a settembre, Carolina ha dichiarato di volersi dedicare allo studio e alla sua vita, certa che l’amore che lei sta aspettando potrebbe arrivare da un momento all’altro. “Quello che ho vissuto in questi mesi mi ha rafforzata. Non mi piace essere vicina nella vita, perché non si vive serenamente e bisogna anche essere sognatori per raggiungere risultati importanti […] Ora riparto da me. Sono focalizzata nel raggiungere i miei obiettivi, voglio continuare a studiare. Nella sfera emotiva penso che trovare la persona giusta non sia facile, perché purtroppo le persone giuste, senza secondi fini, sono rare […] Non smetterò mai di credere nell’amore così come nelle relazioni e nella vita”, queste le parole della corteggiatrice.

