Uomini e Donne, Carlotta Savorelli: "Michele mi ha fatto male. Io e Roberta non abbiamo bisogno di massacrarci perché..."

La dama racconta il suo movimentato ritorno a Uomini e Donne.

Carlotta Savorelli è una delle protagoniste indiscusse della nuova stagione del trono over di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show, la dama ha parlato del suo movimentato ritorno in studio e del triangolo amoroso che si è creato con Michele Dentice e Roberta Di Padua.

Le parole di Carlotta Savorelli su Michele Dentice e Roberta Di Padua

Carlotta sta proseguendo la sua esperienza a Uomini e Donne con la speranza di riuscire a trovare il vero amore. La dama ha iniziato una conoscenza con Michele, il quale però ha rivelato di essere incuriosito anche da Roberta. Nonostante la grande affinità con il cavaliere, la Savorelli ha confessato di non essere più sicura che lui possa essere l'uomo giusto per lei: "Ci ho riflettuto molto in queste ore, Michele è un uomo dolce e un gran corteggiatore, abbiamo molte cose in comune ma, nonostante l'affinità mentale, ci sono delle cose che mi frenano un pò come per esempio il fatto che lui sia già padre mentre io non ho figli e vorrei vivere questa esperienza con un uomo per cui sia inedita".

"Io sono stata tradita da tutti gli uomini che ho avuto. Mi ha fatto male sentire Michele dire che Roberta fisicamente è più il suo tipo. Vedendo che lui ha una preferenza per Roberta, non solo mi ha fatto sentire fisicamente non all'altezza ma non mi ha fatto sentire neanche bella dentro" ha aggiunto la Savorelli, che nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne è scoppiata a piangere in studio per il comportamento assunto da Dentice nei suoi confronti.

Per quanto riguarda la sua rivale in amore Roberta, Carlotta sembra avere le idee ben chiare: "Io ho molta stima di Roberta e per me la solidarietà femminile è un concetto importante. Credo che nella competizione tra me e Roberta ci sia un gioco alla pari non al massacro. Siamo due donne adulte alla ricerca dell'amore e con una storia pesante alle spalle: non abbiamo bisogno di massacrarci tra noi. Non vedo perché tirare fuori il nostro lato peggiore".

