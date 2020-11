Uomini e Donne, Carlotta Savorelli in Tribunale: la dama del Trono Over costretta alla Denuncia

Gossip TV

Carlotta Savorelli, dama del Trono Over di Uomini e Donne, promette di denunciare alcuni profili fake che hanno rubato la sua identità.

Carlotta Savorelli ha raccolto molti consensi tra il pubblico di Uomini e Donne. La dama del Trono Over, ancora in cerca della sua anima gemella nel dating show di Maria De Filippi, ha fatto un annuncio spiazzante confessando di essere stata costretta a rivolgersi alle autorità. Carlotta è pronta a denunciare dopo aver scoperto l’esistenza di profili fake che utilizzano la sua immagine.

Uomini e Donne, Carlotta Savorelli costretta a Denunciare

Tra i nuovi volti del parterre femminile del Trono Over c’è quello di Carlotta Savorelli. La dama di Uomini e Donne è diventata molto amata tra i fan del programma di Maria De Filippi, che sperano sinceramente che possa trovare l’amore. La Savorelli ha avuto un inizio piuttosto burrascoso della sua avventura su Canale5, quando si è scontrata duramente con Michele Dentice.

Lui, geloso del ritorno di fiamma tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, ha riservato parole al vetriolo alla dama e ha voltato pagina molto velocemente. Nel frattempo, Carlotta ha fatto una scoperta sconcertante sul web: alcuni profili fake creati per le pagine di incontri, stanno utilizzando la sua immagine senza consenso.

Disavventura per Carlotta Savorelli: la dama del Trono Over in Tribunale

Furiosa per l’accaduto, la Savorelli si è vista costretta a prendere misure legali. “Su un sito di incontri c’è una che si spaccia per me”, ha fatto sapere la dama. Ma le disavventure con il mondo dei social non sono finite qui. Carlotta è stata costretta a segnalare anche una sua fanpage, che utilizzava la sua persona per fare truffe: “Prende tutte le mie foto e tutte le mie didascalie come se scrivessi io. Adesso è venuta fuori una roba da mille euro che è una truffa. Ho mandato un messaggio e non mi rispondo neanche”.

Alla Savorelli, dunque, non resta che rivolgersi al tribunale sperando che questi furti d’identità abbiano presto fine. Nel frattempo, la dama sta conoscendo un cavaliere molto più grande che, sebbene susciti il suo interesse, sembra anche metterla a disagio. La dama del Trono Over, infatti, ha ammesso di essere spaventata da questa grande differenza d'età.

