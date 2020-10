Uomini e Donne, Carlotta in lacrime per Michele: "Ho sbagliato a dare tanto di me senza capire chi avevo di fronte"

Gossip TV

Michele preferisce uscire con Roberta e Robera crolla a Uomini e Donne ammettendo di aver creduto in lui.

Carlotta crolla a Uomini e Donne. La bella dama, visibilmente scossa dal confronto in studio con Michele Dentice, ha tirato fuori tutte le proprie emozioni ammettendo di essersi sentita sminuita dall’atteggiamento e dalle parole del cavaliere del trono over.

Carlotta Savorelli scoppia a piangere a Uomini e Donne dopo il confronto con Michele Dentice

La nuova puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi su Canale 5, è stata molto dura per Carlotta. Quest'ultima si è confrontata con Michele, il quale ha confessato a Maria De Filippi di voler approfondire la conoscenza con Roberta Di Padua. La dama del trono over ha ammesso di aver sbagliato ad abbattere immediatamente il muro avendo visto in lui un uomo profondo con cui avrebbe voluto costruire una storia importante.

"Perchè ti sei arresa?" ha domandato Michele. "Perchè mi sono sentita sminuita. Ci sono stati gesti che mi hanno fatto credere che potessimo andare avanti, ma poi i piccoli gesti che in questo contesto sono importanti li fai per Roberta a cui hai dato grandi dimostrazioni", ha risposto Carlotta. Il cavaliere ha ribadito di essersi trovato molto bene con lei, ma di non poter aggiungere altro essendo uscito solo una volta insieme. "Mi farebbe piacere che tu lottassi per me" ha aggiunto Dentice.

Leggi anche Selene Querulo contro Davide Donadei

Le parole usate da Michele hanno fatto letteralmente crollare Carlotta che, tornata al proprio posto nel parterre, è scoppiata a piangere: "Alle volte si fanno degli errori. Metti delle aspettative troppo grandi su delle persone senza averle conosciute. Mi dispiace perché a me Michele piaceva tanto. [...] Ho sbagliato a dare tanto di me senza capire chi avevo di fronte. Non è una questione quindi che mi tiro indietro e non lotto".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono over e trono classico di Uomini e Donne.