Uomini e Donne, Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo dopo la scelta: "Mi ha fatto capire tante cose"

Il tronista di Uomini e Donne Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo rilasciano la prima intervista dopo la scelta in una location inedita, a distanza di un mese dal sì.

Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo sono ufficialmente una coppia, dopo l’emozionante scelta in una location insolita per Uomini e Donne. I protagonisti del trono classico, a distanza di un mese da quel ‘sì’, hanno rilasciato le prime dichiarazioni sul loro rapporto di coppia e sulla gioia di potersi finalmente vivere lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, le prime parole di Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli dopo la messa in onda della scelta

Nonostante la scelta di Carlo Pietropoli si andata in onda ieri, martedì 9 giugno 2020, in realtà è circa un mese che il tronista di Uomini e Donne stringe tra le sue braccia Cecilia Zagarrigo. Insieme, Carlo e Cecilia formano una bellissima coppia che ha voglia di mettersi in gioco e superare la crisi che ha accompagnato gli ultimi mesi di permanenza nello studio del dating show di Maria De Filippi.

La neo coppia è tornata davanti le telecamere di Wittytv per raccontare ai fan e ai telespettatori come è stato passare insieme tanto tempo, dopo mesi di lontananza forzata. Cecilia ha rotto il ghiaccio e ha raccontato:

Abbiamo cominciato e ridere e scherzare come se non ci fossero stati quei due mesi. Ogni volta che ripercorriamo tutto il nostro percorso lui ha le sue idee e io le mie. […] Lui è uno che al mattino si sveglia e mi fa ‘Che bel ragazzo che hai.

A farle eco Carlo, che ha ammesso visibilmente sereno e felice:

Io ho capito molte altre cose sue dopo. E’ molto altruista, ha un grande cuore, è generosa.

Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo parla della scelta e si scusa con i fan per il segreto

La Zagarrigo ha confessato di essere rimasta molto sorpresa, quando la redazione del programma l’ha chiamata per comunicarle che Carlo voleva vederla, ignara che si stesse dirigendo verso la fatidica scelta:

Mi è venuta l’ansia quando prima di entrare mi hanno detto ‘Carlo deve parlarti’; quando ho visto il percorso illuminato ero nel mio mondo, poi quando l’ho visto arrivare e ha fatto il discorso ho pensato che stesse scegliendo però mai pensavo a me […] Quando l’ho visto ho capito perché in due mesi ho pensato solo a lui. Sono rimasta contenta di quello che ha detto, delle parole che ha usato. Ho sempre pensato che lui fosse un certo tipo di persona e vivendolo ho mantenuto e superato il pensiero suo positivo che avevo all’inizio, quindi per me la prova è superata.

Nel frattempo la coppia ha pubblicato la prima foto insieme su Instagram, e Cecilia si è scusata con il suo folto numero di fan per non aver potuto dire prima a tutti di essere felicemente in compagnia di Carlo.

