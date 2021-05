Uomini e Donne, caos in studio: Gemma Galgani mostra la biancheria intima, Armando gela Nicola

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, nello studio di Uomini e Donne scoppia il caos e Armando Incarnato e Nicola Vivarelli sfiorano la rissa.

Nella Puntata di Uomini e Donne le dame del parterre femminile del Trono Over si sono sfidate in una nuova sfilata, dal tema ‘Seducente come un sogno d’estate’. La passerella di Gemma Galgani ha fatto discutere molto, infiammando Tina Cipollari che non sopporta le esibizioni della torinese. Nicola Vivarelli si espone per difendere Gemma e si ritrova in una discussione accesa con Armando Incarnato, che mette in discussione la sua sessualità. Maria De Filippi interviene, riprendendo molto duramente il cavaliere partenopeo per la sua indelicatezza.

Uomini e Donne: Gemma Galgani mostra le mutande, Armando Incarnato spiazza

È arrivato il momento di un’altra sfilata nello studio di Uomini e Donne, e questa volta il tema è 'Seducente come un sogno d’estate’. Si parte con la passerella di Gemma Galgani, che decide di impersonare una ballerina francese di can-can degna del Moulin Rouge, lanciandosi in un balletto sfrenato per poi mostrare la sua biancheria intima alle telecamere. Tina Cipollari è furiosa e crede che Gemma sia un’esibizionista, che vuole mettere in mostra un’attitudine che non appartiene alla sua età per creare scompiglio. Nonostante le critiche della verace romana, i cavalieri del Trono Over danno voti altissimi a Gemma, così anche come a Ida Platano che sfila subito dopo l’amica. La passerella di Isabella Ricci è elegante e sensuale e tutti sembrano apprezzare l’innata eleganza della dama, mentre Gemma ne approfitta per lanciare una stoccata alla rivale che trova noiosa. Nella querelle si inserisce anche Nicola Vivarelli, che prende le difese della Galgani facendo esplodere Tina, che lascia lo studio prima di non riuscire più a contenersi.

La discussione coinvolge anche Armando Incarnato, che attacca il Vivarelli mentre lui continua a difendersi: “Non l’ho usata, altrimenti non avrei rinunciato a tutte le dinamiche con lei. Io la rispetto a differenza di altre persone”. L’Incarnato non ci sta e accusa Nicola di aver sempre finto con la dama torinese, per poi difendersi: “Io non ho fatto il lecchino con Maria, è una persona che stimo. Parli tu che sei andato dietro ad una donna di 72 anni per quattro mesi. Dovevi fare la scenata perché sono mesi che non dici mezza parola. Le donne non ti vogliono”. Gemma è intervenuta in difesa di Nicola, assicurando che lui non l’ha presa in giro e che il giovane cavaliere non ha mai provato a continuare a lusingarla per ottenere l’attenzione delle telecamere.

“Ma le donne ti piacciono? Non c’è niente di male… Le donne ti piacciono”, chiede Armando gelando lo studio. “Maria se a me piacessero gli uomini non esiterei un secondo a dirlo, non me ne vergognerei perché penso sia una cosa bellissima. Ognuno è libero di esprimere il proprio amore, e non esiterei a dire se sono omosessuale. Il mio migliore amico è gay e hanno una sensibilità che io invidio”, si è giustificato Nicola. Immediata la presa di posizione di Maria De Filippi, che rimprovera Armando per la domanda fuori contesto, lanciando una frecciatina al cavaliere partenopeo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.