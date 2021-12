Uomini e Donne cancellato dal palinsesto: cosa succede?

Gossip TV

Ecco perché oggi, 8 dicembre 2021, Uomini e Donne non andrà in onda su Canale5.

Uomini e Donne si ferma in occasione della Festa dell’Immacolata, sparendo dai palinsesti di Mediaset l’8 dicembre 2021. Il dating show di Maria De Filippi sarà sostituito dal film Operation Christmas. Ecco quando tornerà il programma di Canale5 che fa impazzire i fan con le dame e i cavalieri del Trono Over, e i protagonisti del Trono Classico.

Uomini e Donne non va in onda: ecco perché

Come ad ogni festività, i fan di Uomini e Donne dovranno rinunciare all’appuntamento quotidiano con il dating show di Maria De Filippi. Si ferma, infatti, il consueto palinsesto che vuole la trasmissione in onda su Canale5 alle 14.45, soppiantano da quello pensato per festeggiare insieme la Festa dell’Immacolata, l’8 dicembre 2021. Al posto di Uomini e Donne, infatti, andrà in onda il film Operation Christmas, pellicola del 2016 diretta da David Weaver con Tricia Helfer e Marc Blucas.

Il film segue la storia di Olivia Young, madre single che vuole rendere felici i propri figli portandoli a sciare durante le festività natalizie. Proprio sulle piste, Olivia farà la conoscenza dell’affascinante Scott McGuigan, con il quale scoppierà una passione che sembra essere ostacolata dal destino. Ma quando tornerà in onda Uomini e Donne? I cavalieri e le dame del trono over ci aspettano a partire da giovedì 9 dicembre 2021, insieme ai protagonisti del Trono Classico che si avvicinano alla scelta. C’è grande attesa per la puntata che vedrà protagonista Andrea Nicole Conte, dopo le assurde anticipazioni sul suo addio al programma insieme a Ciprian Aftim. Mentre la polemica infiamma, c’è qualcuno che difende Andrea Nicole e rivela un retroscena inedito sulla tronista e il suo percorso.

