Uomini e Donne, bufera sulla trasmissione: ecco cosa è successo

Mario Serpa torna ad attaccare il dating show di Maria De Filippi.

La querelle scoppiata questa estate tra Mario Serpa, Teresa Cilia e Raffaella Mennoia continua a stare al centro delle polemiche. A riaccendere gli animi ci ha pensato Simone Di Matteo, grande amico dell'opinionista Tina Cipollari che, attraverso un suo articolo scritto per il settimanale Io Spio, ha accusato i due ex protagonisti di Uomini e Donne di essere dei 'morti di fama'.

Le accuse mosse da Di Matteo non sono per niente piaciute a Mario che, sui social, ha così replicato: "Partendo dal presupposto che trovo inconcepibile che uno che (e cito le tue parole) ‘redige una rubrica su diverse testate giornalistiche’ e che, in teoria, dovrebbe sapere usare le parole, si abbassi a storpiarmi il cognome o a darmi del ‘markettaro’. Punto 1: non posso darti torto, peccato non vada più in onda ‘markette’, magari ci saremmo incontrati durante i casting e tu, ovviamente, saresti stato in prima fila. Punto 2: se gradisci, in privato ti mando la lista prezzi, però non volermene… a persone di dubbio gusto raddoppio il costo. Punto 3: (Sempre per citare le tue parole) se non fosse per ‘questi pseudo vip’ (mangi di questo e quindi non capisco per cosa ti scandalizzi) dove ti troveresti ora?!? Forse dovresti ricordarti che non scrivi sul Corriere della Sera o su Repubblica e che, fin quando vivrai parlando di gossip, non credo tu possa essere nella posizione di potere alludere a niente, dato che le tue ‘più testate giornalistiche’ saranno state testate al muro".

L'attacco di Serpa non è finito qui. L'ex corteggiatore del trono gay infatti, ha continuato affermando: "Detto ciò, voglio dire ai miei followers che, se non sanno chi tu sia, di cercarti su Google (sempre citando le tue perle) anche se è più probabile che al tuo posto gli compaia ‘Follettina Creation’. Ah dimenticavo… da oggi potrai vantarti con una delle tante ‘testate giornalistiche’ che ti ho fatto vendere due copie in più. Non ti taggo perché già ti ho dato troppa importanza, più tardi ti invio il listino prezzi #cia".

Mario ha voluto lanciare anche una frecciata a Uomini e Donne condividendo tra le sue storie il messaggio di un suo fan: "Quella trasmissione è seguita proprio per chi sta sul trono o chi corteggia, quindi tutti devono ringraziare tutti perché uomini e donne non è una Onlus, ha un signor guadagno, ricordaglielo".