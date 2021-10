Uomini e Donne, bufera sul tronista Matteo: "La mia ragazza non può farlo"

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Matteo Fioravanti fa una dichiarazione che non passa inosservata.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano e Marcello Messina hanno provato a frequentarsi nuovamente, ma il cavaliere è giunto alla conclusione di non provare attrazione per la dama. Matteo Fioravanti ha chiarito con Noemi Baratto, dopo essere rimasto male per alcune foto postate sull’Instagram della partenopea. Tra Diego e Milena è finita in tragedia, dopo un’uscita trascorsa in giro per il Raccordo. La tronista Roberta Giusti ha sorpreso Luca con un'esterna molto significativa. Gabrio, invece, decide di eliminarsi dopo il bacio tra Andrea Nicole e Ciprian.

Uomini e Donne, Matteo Fioravanti la spara grossa!

La puntata di Uomini e Donne si apre sul resoconto della situazione tra Ida Platano e Marcello Messina che, dopo una serie di scontri durissimi e un allontanamento, hanno deciso di provare a frequentarsi ancora. Ida e Marcello hanno trascorso una bella giornata insieme, ma la dama ha ammesso di essersi trattenuta vedendo il cavaliere troppo frenato. Dopo questo episodio, Marcello si è aperto molto e ha raccontato ad Ida cosa lo porta ad andarci con i piedi di piombo, ovvero la burrascosa fine della relazione con la sua ex. “Io credo che tra loro non sia risolta del tutto”, ha commentato la dama. Marcello in questi giorni è giunto alla conclusione che con Ida non c’è futuro, e lei non l’ha presa bene, sentendosi nuovamente illusa da una persona alla quale si stava affezionando. “Certe sensazioni si capiscono subito. La chimica o c’è o non c’è, e non ci riprovi ancora”, ha sbottato Gianni Sperti difendendo Ida.

Dopo un breve chiarimento tra Alessandro e Pinuccia, il tronista Matteo Fioravanti ha parlato nuovamente delle foto di Noemi Baratto ammettendo di aver capito il punto di vista della corteggiatrice. “Se fosse la mia fidanzata non potrebbe mettere le foto in costume”, ha ironizzato il romano. La partenopea ha confessato di esserci rimasta male, soprattutto pensando al fatto che la sorella di Matteo potrebbe avere dei pregiudizi nei suoi confronti. Interpellata da Maria De Filippi, la rivale Veronica si mostra molto tranquilla sulla questione, nonostante i gesti forti che Matteo ha fatto nei confronti di Noemi. “Ma come fai? Io sento che Matteo lo voglio e non riesco a stare zitta”, ha sbottato la partenopea. Il tronista, tra i due atteggiamenti, preferisce quello di Noemi: “Le persone calme mi spaventano. Se non vedo reazioni, non mi sta bene”.

Si torna poi a parlare del Trono Over con Diego e Milena, una coppia che è scoppiata dopo solamente due uscite. Diego ha portato la dama a fare un giro del GRA, mentre lei avrebbe voluto consumare un trancio di pizza insieme al centro di Roma. Insomma, le aspettative di entrambi non sono state rispettate e la relazione non può decollare. “La scelta di chiudere perché non manca la chimica, è stata la mia e ora tu la stai facendo passare come la tua”, ha esclamato Diego. Chiusa la discussione, tocca alle troniste Roberta e Andrea Nicole. La tronista romana ha deciso di organizzare un’esterna per il corteggiatore, portandolo al mare e mostrandogli alcune foto molto significative. “Sono contento perché si è raccontata, io non sono abituato alle sorprese. Il fatto che mi abbia raccontato con le foto alcune parti della sua vita… E c’è stato del contatto che non c’era ancora stato, quindi sono contento”, ha ammesso Luca. La tronista Andrea Nicole, invece, scopre che Gabrio vuole eliminarsi.

