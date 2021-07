Uomini e Donne, botta e riposta tra Alessio Ceniccola e Samantha Curcio dopo la rottura: "Sono stata in silenzio a soffrire"

Gossip TV

Continua la diatriba sui social tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola è giunta al capolinea. L'annuncio della rottura, però, ha dato il via a un duro botta e risposta sui social tra i due ex protagonisti del trono classico.

Samantha Curcio ancora contro Alessio Ceniccola: botta e risposta sui social

È finita la relazione tra Samantha e Alessio. La decisione di lei di annunciare sui social la loro rottura non è piaciuta all'ex corteggiatore di Uomini e Donne che si è lasciato andare a un duro sfogo su Instagram in cui ha cercato di spiegare la sua posizione: "Non sei riuscita ad aspettare di guardarmi negli occhi [...] Hai esternato i tuoi sentimenti al pianeta social. È bastata una goccia che tu hai trasformato in tempesta, per far annegare questa favola in un mare innavigabile".

Le parole di Alessio hanno nuovamente provocato la reazione di Samantha, che ha spiegato il motivo che l'ha spinta a utilizzare i social in un momento così delicato: "Io del mondo social non amo chi offende e denigra gli altri. Del mondo social non amo le non verità. Ho preso questa decisione perché ho cercato un confronto e mi è stato chiesto di aspettare a lunedì, dopo aver assistito a 8 giorni di festeggiamenti e discoteche. Sono stata fisicamente male, come sto tutt’ora, non ho ricevuto neanche una chiamata da essere umano per sapere come stessi. I problemi erano innumerevoli e tu lo sai bene. Ogni nostro litigio sei andato a risolverlo in discoteca, senza dare mai la la priorità alla nostra storia. Ti ho chiesto di vederci, ti ho lasciato tempo per te, per ritrovarmi a vederti in discoteca tra mille ragazze".

E ancora: "Sono stata in silenzio, a soffrire come un cane pur di venirti incontro. Io credo che un uomo innamorato non riesca a non chiarire per 11 giorni e a trovare la voglia di andarsi a divertire. Mi sento anche ridicola a dare risposte qui, ma è dove siamo arrivati insieme, in un punto vergognoso. Infine, Samantha ha detto che non ritornerà più sulla questione. Non risponderò ulteriormente a nessuna delle cose che seguirà. Io mi fermo qui, ho dato delle spiegazioni per le persone che ci hanno seguiti e stimati. Chiunque pensi altro, è libero di scegliere chi seguire e chi no. Non serve spargere cattiveria. Non serve davvero a nessuno. Grazie".

