Uomini e Donne, bomba sulla nuova edizione: Maria De Filippi rivoluziona tutto!

Maria De Filippi pronta a rivoluzionare la nuova edizione di Uomini e Donne, in onda a settembre su Canale5.

La nuova edizione di Uomini e Donne si prepara a tornare a settembre, con i protagonisti più amati del Trono Over e i nuovi volti del Trono Classico. Proprio a proposito dei tronisti di questa nuova edizione, arriva un’indiscrezione bomba che riguarda la scelta senza precedenti di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, arriva il primo tronista Transgender

Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più longevi di Mediaset e continua a macinare successi, grazie ai protagonisti scelti da Maria De Filippi e dalla sua redazione. C’è grande attesa per la messa in onda della nuova stagione, nella quale ritroveremo Gemma Galgani, in rotta di collisione con Isabella Ricci, ma anche Ida Platano e tutti i volti più amati del parterre del Trono Over. I fan del dating show di Canale5 sono curiosi di scoprire il volto dei nuovi tronisti che, nell’ultima edizione hanno decisamente colpito il pubblico. In una recente intervista, la De Filippi ha parlato del nuovo tronista che vorrebbe a bordo.

“Cerco un tronista che faccia l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti da quando ho capito che i social erano diventati per loro un cliché, e per questo ho deciso di cambiare, voglio la vita vera”, ha spiegato la presentatrice. Ma la vera novità di questa nuova edizione potrebbe sorprendere veramente, rivoluzionando (finalmente) le classiche divisioni del programma. A darne annuncio è Dagospia, che fa sapere: “Era un uomo, ora è una donna: sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. Il date show di Maria De Filippi, in onda da venticinque anni e visto ogni giorno da tre milioni di telespettatori, si prepara a una svolta storica che Dagospia può svelare in anteprima".

"La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa. L’edizione in partenza a settembre confermerà il mix trono over e trono classico, quest’ultimo con quattro tronisti, di cui due uomini. L’identità della tronista è al momento segreta, come reagirà il pubblico di Canale 5?”. Cosa ne pensate di questa novità?

