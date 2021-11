Uomini e Donne, Biagio Di Maro sfruttato per i suoi soldi? Scoppia il caos in studio

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Biagio Di Maro si scaglia contro tutte le sue ex frequentazioni.

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Ida Platano e Diego Tavani confermano di voler continuare la loro conoscenza. Biagio Di Maro, in lacrime, si è sfogato a proposito delle frequentazioni con le dame del parterre femminile del Trono Over. Conclusa l’accesa discussione, è la volta del percorso di Andrea Nicole con Alessandro e Ciprian, con il quale è uscita in esterna.

Uomini e Donne: Biagio Di Maro incontenibile, caos in studio

La puntata di Uomini e Donne si apre con il racconto di Ida Platano e Diego Tavani, che stanno continuando a frequentarsi e sembrano piacersi molto (ma attenzione alle ultime Anticipazioni sulla dama). Dopo l’ultima puntata, Biagio Di Maro si sfoga con la redazione. Il cavaliere partenopeo si commuove pensando alla moglie che ha perso e parla delle conoscenze fatte nel dating show di Canale5, lamentatosi di tutte le dame che ha frequentato fino ad ora. Biagio descrive nei dettagli il corteggiamento che ha adottato per ognuna di loro, dichiarando anche le cifre che ha speso per portare nei migliori locali e regalare loro prodotti tipici della sua terra. “L’unica persona che mi è capito è stata Sara, che m ha difeso in qualsiasi momento”, ha ammesso Biagio in lacrime.

Il cavaliere è stato accolto dai commenti pungenti di Tina Cipollari, mentre Daniela è esplosa per il fatto che Di Maro abbia rinfacciato quello che speso per uscire con ognuna di loro. Isabella Ricci, tirata in ballo dal partenopeo, racconta di come Biagio sia solito scambiare le mozzarelle nei luoghi dove risiede per non pagare. “Biagio stai raccontando bugie, perché nel periodo in cui siamo usciti i ristoranti erano chiusi”, ha fatto notare Isabella. Anche Rosy è amareggiata dalle parole del Di Maro, e sbotta: “Hai sempre buttato fango sulle donne. Ma che uomo sei? Un uomo che rinfaccia le cene e sei tu che inviti le persone”. Biagio sostiene che tutte queste donne lo hanno sfruttato e tira in ballo Gemma Galgani, chiedendo alla torinese di confermare la sua galanteria. Mentre Gianni Sperti difende il cavaliere, Tina fa notare che nessuna ha voluto continuare con Biagio per un motivo ben preciso.

Rosy lancia un’accusa molto pesante al Di Maro, affermando che il cavaliere è solito prendere scontrini dimenticati per farsi rimborsare dalla redazione. Il partenopeo nega e Maria De Filippi conferma che Biagio non ha mai chiesto rimborsi. Vedendo Armando Incarnato difendere a spada tratta il collega, Tina esplode e si scaglia contro il cavaliere. La discussione viene interrotta dalla padrona di casa, che fa entrare in studio Andrea Nicole, accolta dalle parole di Alessandro, furioso per essere stato lasciato in panchina ancora una volta e per il fraintendimento nato dai messaggi che ha inviato alla redazione. Dopo aver parlato con Alessandro, è la volta di Ciprian prendere posto davanti alla tronista. Nonostante la bella esterna, la tronista ha deciso di non baciare il corteggiatore, dichirando di fare più attenzione alle parole che ai gesti in questo momento del suo percorso.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.