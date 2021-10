Uomini e Donne, Biagio Di Maro: "Penso che alcune donne mi abbiano sfruttato per stare a centro dello studio"

Gossip TV

Il cavaliere Biagio fa un bilancio del suo percorso a Uomini e Donne.

Biagio Di Maro è uno dei protagonisti più discussi del parterre over. Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, il cavaliere ha fatto un bilancio del suo percorso e rivelato i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi dalla dama Sara Zilli.

La confessione di Biagio Di Maro

Biagio ha rilasciato un'interessante intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha parlato del suo rapporto con la dama Sara: "Quest’anno sto vivendo il mio percorso in maniera ancor più serena e tranquilla dello scorso anno. Ho voluto riprovarci con Sara, solo che poi non ho sentito la scintilla che speravo e alla fine, per il bene di entrambi, l’ho lasciata andare. Standole vicino, abbracciandola e baciandola non ho sentito quel trasporto che mi portasse ad andare oltre una semplice frequentazione. [...] Voglio bene a Sara, ma in me non è scattata quell’attrazione forte che cerco e voglio sentire nei confronti della donna che diventerà la mia compagna di vita".

Il cavaliere ha poi continuato lanciando una bella frecciata alle dame con chi è uscito: "Nonostante a volte mi facciano passare per un uomo poco limpido, in realtà io sono una persona estremamente chiara. Sono un libro aperto, probabilmente al contrario di molte delle dame con cui sono uscito. La mia paura è che alcune mi abbiano “sfruttato” per stare a centro studio. [...] A volte mi sono chiesto se forse il mio errore è quello di essere troppo caloroso, passionale… ma io sono così e non mi posso modificare".

Biagio ha infine concluso facendo una rivelazione inaspettata sulla dama Sabina: "Se c'è qualcuna che rimpiango? Senza dubbio Sabina. Per lei ho organizzato una gita a Napoli solo per farle prendere un caffè. Ho fatto un gesto bellissimo e poi, purtroppo, anche lei alla fine ha avuto dei dubbi su di me…".

