Uomini e Donne, Biagio Di Maro nel caos: incontro intimo con Bernarda, poi il colpo di scena

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Biagio Di Maro racconta la notte passionale con Bernarda, poi conferma di non volere un’esclusiva. Roberta Giusti continua a conoscere Samuele Carniani e Luca Salatino, districandosi tra i due corteggiatori. Novità amorose anche per Jessica Serra, che sembra essere andata oltre la frequentazione con Marcello Messina.

Uomini e Donne: Biagio Di Maro nuovamente al centro delle polemiche

La puntata di Uomini e Donne si apre con il racconto della conoscenza tra Biagio Di Maro e Bernarda, che hanno passato insieme una notte passionale, dichiarando di aver avuto un incontro intimo molto intenso. Nonostante questo, il partenopeo ribadisce di non voler dare l’esclusiva alla dama, che si risente per il discorso di Biagio, pronto a conoscere una nuova donna nonostante quello che hanno vissuto insieme. “Io non lo accetto questo, è uno squallido”, ha sbottato Tina Cipollari.

Nonostante le polemiche, la nuova dama approda in studio per conoscere Biagio, mentre Bernarda riprende posto nel parterre femminile, visibilmente delusa. Si passa, poi, al trono classico con Roberta Giusti e i corteggiatori Luca Salatino e Samuele Carniani. La romana ha deciso di portare Samuele a casa sua, per mostrargli dove è cresciuta e dove ancora oggi si riunisce la sua famiglia, ammettendo che lui ha ragione quando dice che avrebbe dovuto mostrare qualcosa in più. Luca non prende bene l’esterna, culminata con un bacio tra Samuele e Roberta, ma cerca di mantenere la calma.

La tronista ha deciso di sorprendere Luca nella sua palestra e i due hanno chiarito dopo le ultime discussioni. In studio ci sono opinioni differenti sulla possibile scelta di Roberta, che è ancora in alto mare dato che è sempre più confusa. Jessica Serra, dopo l’addio a Marcello Messina che ha chiuso con lei e ha lasciato la trasmissione per amore, sta conoscendo due nuovi cavalieri ma non è tutto rose e fiori.

