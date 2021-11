Uomini e Donne: Biagio Di Maro bacia Sara Zilli, poi la lascia per la terza volta! (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Biagio Di Maro bacia Sara Zilli poi la scarica in studio.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Marcello Messina chiude con Nancy per conoscere meglio Jessica. Dopo lo sfogo in studio, Biagio Di Maro si riavvicina a Sara Zilli, baciandola. Poi il colpo di scena, Biagio scarica Sara senza tante cerimonie. Andrea Nicole è uscita in esterna con Alessandro e, sebbene il corteggiatore le piaccia al punto di aprirsi e baciarlo ancora, sente che il corteggiatore potrebbe non essere pronto a reggere la sua storia personale. Roberta, invece, ha deciso di uscire con Samuele per chiarire dopo il bacio con Luca.

Uomini e Donne: Sara Zilli furiosa, Biagio Di Maro la scarica per la terza volta

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sulle vicissitudini amorose di Marcello Messina. Dopo aver chiuso la conoscenza con Ida Platano e con Marika, il cavaliere è uscito con Nancy, con la quale si è scambiato anche un bacio. L’ingresso della nuova dama Jessica, tuttavia, ha rimescolato le carte in tavola, portando Marcello a fermare la frequentazione con Nancy poiché preso dalla nuova arrivata. Nancy non è rimasta bene per quanto accaduto e Daniela ha fatto notare a Marcello che il suo comportamento è stato ben lontano dalla gentilezza che vuole dimostrare sempre in studio. Nonostante le polemiche, il cavaliere e Jessica continuano a frequentarsi. Si passa poi a Sara Zilli, che si è confrontato con Biagio Di Maro dopo l’amaro sfogo del partenopeo.

Tra i due è scattato un bacio, nonostante Sara confessi che avrebbe voluto non ricadere negli stessi errori con Biagio. “Io ti voglio bene, ho riprovato in tutte le maniere ma non riesco. Sei una persona bella, ma non riesco ad andare oltre, ti vedo come amica”, ha ammesso Di Maro lasciando spiazzata la dama. “Ti sei approfittato di una donna che prova sentimenti per te. Tu sapevi benissimo che Sara aveva un debole per te, lei non se lo meritava per come si è comportata con te”, ha sbottato Gianni Sperti. “Mi fai schifo, buffone. Non ti sei persa niente, perché è un fasullo che non vale niente”, ha dichiarato Tina Cipollari. La dama, delusa dalla decisione di Biagio, ha promesso che non tornerà più indietro dopo quest’ultima cattiveria nei suoi riguardi.

Si passa poi al Trono Classico, con le troniste Roberta e Andrea Nicole, uscite in esterna rispettivamente con Samuele e Alessandro. Dopo aver fatto confessioni molti forti in puntata, Andrea Nicole ha deciso di aprirsi con Alessandro e l’esterna è culminata con un bacio molto sentito, che ha fatto poi commuovere il corteggiatore in studio. “Ho paura di essere un macigno per come sono, perché fa parte del mio passato e fa parte anche del mio futuro. Alcune volte, penso che lui non sia abbastanza forte per reggerlo”, ha ammesso la tronista. Maria De Filippi cerca di tranquillizzare Andrea Nicole, facendola riflettere su quanto Alessandro abbia pensato ad un possibile futuro con lei, e che dunque non ci sia bisogno di proteggerlo. Roberta, chiarita la situazione con Samuele, ha baciato il corteggiatore.

