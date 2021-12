Uomini e Donne, Biagio Di Maro ammette: ''Nostalgia di mia moglie''

Gossip TV

Biagio Di Maro riflette sulle festività natalizie e, sebbene felice per il percorso a Uomini e Donne, ammette di sentire la mancanza della moglie scomparsa.

Biagio Di Maro è uno dei protagonisti più chiacchierati del parterre maschile del Trono Over. Il percorso a Uomini e Donne procede a tentoni, dal momento che il partenopeo non è ancora riuscito a trovare una dama in grado di conquistarlo. Parlando delle festività natalizie, Biagio ha fatto una confessione intima e commovente, che mette in luce un nuovo lato della sua personalità.

Uomini e Donne: la confessione di Biagio Di Maro

Nello studio di Uomini e Donne, Biagio Di Maro è ormai abituato ad essere oggetto di aspre critiche. Il cavaliere partenopeo è uscito con un numero consistente di dame, per poi finire con il chiudere la relazione in breve tempo, accusando le protagoniste del Trono Over di non avere serie intenzioni nei suoi confronti. Durante gli ultimi mesi, Biagio ci ha riprovato con Sara Zilli, confermando poi di non percepire la scintilla con la dama toscana. Archiviata anche la frequentazione con Daniela, Biagio si è sfogato in studio e, in lacrime, ha ammesso di essersi sentito usato dalle donne che ha corteggiato, in cerca di cene galanti e attenzioni economiche. Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari proprio non credono alla buona fede di Biagio, che è stato costretto a difendersi da multiple accuse.

Attualmente, il partenopeo ha scaricato Luana e si sta concentrando su Elena, una dama distinta che potrebbe essere la sua donna ideale. Intervistato dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, Di Maro ha raccontato un aneddoto particolare sul passato, legato alla moglie scomparsa. “Mia moglie, come me, amava il Natale […] Da quando non c’è più l’ho festeggiato in maniera diversa. Non ho più addobbato la casa e quest’anno, il terzo senza mia moglie, sarà la prima volta che, insieme a mia figlia Nunzia e a mia nuora, rifaremo un piccolo alberto. Purtroppo a Natale la manza di Franca è sempre stata forte. Quest’anno voglio iniziare a riviverlo”, ha confidato il cavaliere.

Cosa accadrebbe, dunque, se Biagio trovasse l’anima gemella e potesse festeggiare con lei il Natale? "Sicuramente sarebbe un Natale diverso da quelli che vivevo con Franca, non esisterà alcun paragone con lei. Tenterò di certo di farle vivere il Natale più belli della sua vita per quello che sono, una persona entusiasta e pulita […] Regalerei una stella di Natale ad ogni donna del parterre”. Cosa ne pensate?

