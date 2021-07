Uomini e Donne, Beatrice Valli lancia un appello a Milly Carlucci: "Mi piacerebbe partecipare a Ballando con le stelle"

Gossip TV

L'ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne pronta a entrare nel cast di Ballando con le stelle.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle, il popolare talent show di Rai 1. A candidarsi al programma è arrivata Beatrice Valli, nota influencer ed ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne, che nelle ultime ore ha lanciato un appello a Milly Carlucci.

Beatrice Valli: da Uomini e Donne a Ballando con le stelle? L'appello dell'ex corteggiatrice

Ballando con le stelle tornerà in onda su Rai 1 il prossimo autunno. Se alla conduzione è stata confermata la Carlucci, il cast del talent show sta ancora prendendo forma. Tra i tanti nomi, che potrebbero scendere in pista, è stato fatto quello di Morgan, di Samantha De Grenet, ex concorrente del Gf Vip, e quello dell'ex capitano della Roma, Francesco Totti.

Nelle ultime ore, anche una nota influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lanciato un appello alla presentatrice di Ballando con le stelle. Stiamo parlando di Beatrice Valli, compagna del modello Marco Fantini, conosciuto proprio nel popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Leggi anche Roberta Di Padua lascia i social, ecco perché

"Mi piacerebbe tanto partecipare a Ballando con le stelle 2021. Milly Carlucci è una donna magnifica, chissà se prenderà seriamente il mio appello" ha dichiarato Beatrice in un'intervista rilasciata a Nuovo e prontamente ripresa da Isa e Chia. Milly Carlucci ascolterà la richiesta dell'ex protagonista del trono classico? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.