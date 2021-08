Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini scelgono la data delle nozze!

Gossip TV

Beatrice Valli e Marco Fantini pronti a convolare a nozze, ma in vacanza contraggono il Covid.

Marco Fantini e Beatrice Valli sono tra le coppie più amate di Uomini e Donne. Il loro percorso nel trono classico ha fatto emozionare i telespettatori di Canale5, e l’amore continua anche a distanza di anni e dopo ben due gravidanze. Marco e Beatrice hanno finalmente scelto la data delle nozze, rinviate a causa dello scoppio della pandemia, ma prima devono fare i conti con il virus, contratto durante le vacanze estive.

Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano: ecco la data del matrimonio

Bellissimi, innamorati e felici, Beatrice Valli e Marco Fantini sono una coppia splendida e sono rimasti nel cuore dei fan di Uomini e Donne. Tutti gli appassionati del dating show di Maria De Filippi ricordano il percorso della coppia, terminato con una delle scelte più emozionanti di sempre. Tra alti e bassi, Marco e Beatrice si sono sempre sostenuti a vicenda e l’ex corteggiatrice si è fatta strada nel mondo dei social, diventando un’influencer piuttosto affermata. Dopo aver dato alla luce Bianca e Azzurra, Beatrice è pronta a ufficializzare la sua storia d’amore con il Fantini e convolare a nozze.

Il lieto evento, sfortunatamente, è stato più volte rimandato a causa dello scoppio della pandemia, ma ora la coppia ha scelto una data ufficiale: maggio 2022. Beatrice ha già acquistato il suo abito da sposa e non vede l’ora di indossarlo per incantare il marito e gli invitati al matrimonio, nella speranza di poter fare le cose in grande dopo questo periodo così complicato. Mentre si prepara a debuttare come stilista con Whatevs, un marchio dedicato all’abbigliamento dei bambini, la Valli deve fare i conti con una notizia inaspettata.

Durante le vacanze estive, l’intera famiglia Valli-Fantini ha contratto il Covid. A quanto sembra il Fantini è quello che ha reagito peggio al virus, ma nulla che una buona cura non possa sistemare. Per precauzione, tutti i componenti della famiglia sono in isolamento e Marco è separato dai figli, avendo sintomi più gravi, ed è così che si concluderanno le ferie della coppia.

