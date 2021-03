Gossip TV

Beatrice Buonocore, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, punzecchia Davide Donadei e ammette che vorrebbe diventare la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi.

Beatrice Buonocore è entrata nel cuore di tutti per la sua dolcezza e la sua tenacia. La giovane corteggiatrice di Uomini e Donne non ha visto il suo sogno avversarsi, dal momento che Davide Donadei le ha preferito la rivale Chiara Rabbi. A distanza di un mese, la Buonocore confessa di aver cambiato idea sulla sua ipotetica relazione con il tronista, lasciandosi scappare una stoccata, e poi ammette che accetterebbe molto volentieri di diventare la sua tronista del dating show di Maria De Filippi. Ecco cosa ha raccontato Beatrice.

Uomini e Donne, Beatrice Buonocore rivela cosa pensa di Davide e Chiara

L’abbiamo conosciuta e apprezzata nello studio di Uomini e Donne, grazie al suo carattere trasparente e al suo volto pulito, e adesso vorrebbe essere lei la nuova tronista del programma di Canale5. Stiamo parlando di Beatrice Buonocore, giovane corteggiatrice e non-scelta di Davide Donadei. Intervistata dal settimane ufficiale del dating show di Maria De Filippi, la Buonocore ha raccontato di essersi trasferita vicino Roma, nello stesso palazzo dell’ex tronista Jessica Antonini con la quale ha legato in modo molto profondo. Beatrice ha deciso di continuare gli studi di musica (ha mostrato in studio il suo grande talento canoro) e di iscriversi alla Facoltà di Economia: “Mi piace molto l’economia, ma potrei mollare tutto per cantare. Se non succederà, spero di diventare una commercialista”, ha confessato l’ex corteggiatrice.

Beatrice è tornata a parlare di Davide, confessando di essersi accorta che tra loro non avrebbe mai potuto funzionare, una volta sbollita la rabbia per non essere stata la scelta. La corteggiatrice ha fatto intendere che il carattere pacato di Chiara si adatta meglio al pugliese, per poi lanciare una stilettata elegante, commentando la scelta della coppia di allargare la famiglia. “Sì, ho letto che sono in tre. Ci sta… io non lo avrei fatto. È un impegno e mi farebbe paura. Da figlia di genitori separati sono molto cauta, diffidente. Non è detto che sia un bene, ma penserei subito a cosa succederebbe nel caso di una rottura. Passerebbe da una casa all’altra?”, ha dichiarato la Buonocore.

Chiarito che non c’è alcun flirt con Giorgio Di Bonaventura, e che al momento nessuno sembra ronzarle attorno, l’ex corteggiatrice ha ammesso che accetterebbe al volo l’offerta d diventare la nuova tronista di Uomini e Donne: “Credo in quel programma, mi ha fatto crescere e scoprire me stessa. E dà spazio a chi l’amore lo cerca davvero. Non so se sarei la classica tronista (sorride). Anche ora vedo Samantha ed è molto brillante, spigliata. Non so se saprei esprimermi così. Ma sarei me stessa nell’approcciarmi con i ragazzi, e non nasconderei mai le mie emozioni”. Al momento, la De Filippi non sembra intenzionata ad affiancare nessuno a Samantha Curcio, ma chissà nel futuro…

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.