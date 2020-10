Gossip TV

La corteggiatrice Beatrice Buoncore furiosa nello studio di Uomini e Donne, dopo che il tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei, ha portato in Esterna altre ragazze.

Beatrice Buoncore è furiosa con il tronista Davide Donadei. La bella corteggiatrice di Uomini e Donne nota che il pugliese concede ad altre ragazze le stesse attenzioni che riserva a lei e, dopo essere stata snobbata per l’ennesima volta, decide di far ingelosire Davide con il corteggiatore Alberto.

Uomini e Donne, Beatrice Buoncore stuzzica Davide Donadei

Davide Donadei sta riscuotendo parecchi consensi nel pubblico di Uomini e Donne. Il tronista è indubbiamente molto affascinante e sembra anche avere le idee chiare sulla donna che vuole al suo fianco. Sin dalle prime Puntate del dating show di Maria De Filippi, il Donadei è rimasto folgorato da Beatrice Buoncore con la quale ha scambiato un bacio molto passionale.

Da qualche giorno, tuttavia, sembra che Davide sia molto interessato anche ad altre due corteggiatrici e Beatrice non sopporta che il tronista riservi loro le medesime attenzioni, che è solito conservare solo per lei, dal momento che non ha grande confidenza con le nuove ragazze. Oggi, giovedì 22 ottobre 2020, Davide ha parlato della sua Esterna con Rossana ed è sembrato piuttosto entusiasta della conoscenza con la corteggiatrice. Immediato l’attacco della Buoncore che ha notato l’attrazione, ma lo accusa di essere attratto da tutte le belle ragazze senza fare troppa distinzione.

Davide Donadei geloso della corteggiatrice Beatrice Buoncore a Uomini e Donne

La corteggiatrice si è mostrato molto stizzita dal fatto che Davide non si sia alzato per ballare, pur sapendo che lei è rimasta male per alcuni suoi comportamenti, e ha chiesto al tronista di fare il primo gesto. Il Donadei ha annunciato di voler portare Beatrice in esterna, per festeggiare il compleanno della giovane, e ha punzecchiato la Buoncore che ha ballato al centro della pista con il corteggiatore Alberto, in studio per Sophie Codegoni.

La De Filippi ha preso le parti di Alberto, confessando che è stata lei a chiedere al ragazzo di far ballare la corteggiatrice e lanciando una provocazione al tronista, dichiarando che Beatrice e Alberto si sono scambiati i numeri per conoscersi. Il Donadei ha finto di ignorare l’informazione, ma è sembrato visibilmente infastidito da questa vicinanza inaspettata.

