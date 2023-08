Uomini e Donne, Barbara De Santis denunciata per stalking da un ex cavaliere

Gossip TV

Un ex cavaliere del trono over, ha annunciato di aver denunciato Barbara De Santis che ha fatto il suo ritorno del dating show di Uomini e Donne dopo tre anni di assenza.

Barbara De Santis sarebbe stata denunciata per stalking da un ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Barbara De Santis denunciata per stalking dall'ex cavaliere Paolo Marzotto

Ad annunciare di aver agito per via legali contro la dama è stato Paolo Marzotto, ex cavaliere vicentino che nel dating show, dopo una breve frequentazione con Gemma Galgani, si è successivamente fidanzato con Sabrina Travaglini per poi annunciare la rottura lo scorso anno dopo tre anni di relazione.

A riportare la notizia, il blogger Domenico Monsellato:

“A uomini e donne fanno rientrare tutti anche chi ha una denuncia per diffamazione e stalking parliamo di Barbara de santi denuncia fatta dal sottoscritto Paolo Marzotto. Denuncia penale per diffamazione e stalking era dal 28 di marzo che mi chiamava anche di notte con un numero privato”

L'ex cavaliere ha poi aggiunto:

"Addirittura la signora Barbara de Santi mi ha bloccato in tutte le piattaforme Instagram Facebook"

Come riportato dalle anticipazioni delle ultime registrazioni, Barbara De Santis ha fatto il suo ritorno a Uomini e Donne dopo tre anni di assenza. Mesi fa, intervistata da Tag24, la dama ha raccontato di non aver aver avuto alcune frequentazioni che non sono terminate nel migliore dei modi tanto da desiderare un riscatto proprio all'interno del dating show di Maria De Filippi:

"Ma no no, non ho trovato nessuno! No, non c’è nessuno che mi interessa in questo momento. Io mi auguro ancora di coronare il mio sogno d’amore: dentro o fuori la trasmissione. E fuori non ci sto proprio riuscendo. Ogni tanto mi approccio a qualcuno, ma scappo via immediatamente. In trasmissione sarebbe stato bellissimo perché era una sorta di riscatto nei confronti di tante persone che non mi hanno dato credito in passato, che mi hanno lasciato… Mi sarebbe piaciuto far scoppiare l’amore in trasmissione, ma non ci sono riuscita. Rientrare in trasmissione? Io sono ancora libera, quindi volentieri… Non c’è 2 senza 3, quindi perché no?

