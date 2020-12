Uomini e Donne, "Bacio passionale, corpi pronti ad andare avanti": il racconto travolgente di Gemma Galgani

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne in onda su Canale5, Gemma Galgani racconta di essersi scambiata un bacio passionale con il cavaliere Maurizio.

Continua la conoscenza tra Gemma Galgani e il cavaliere Maurizio. Nonostante lo scetticismo di Tina Cipollari, la dama più discussa del Trono Over di Uomini e Donne sembra aver trovato un uomo in grado di incuriosirla. Nello studio del dating show di Maria De Filippi, la torinese parla di un bacio travolgente che le ha fatto vivere una scena da film.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Maurizio si lasciando andare alla passione

Eludendo polemiche e scavalcando con destrezza feroci discussioni, Gemma Galgani continua il percorso a Uomini e Donne e sembra aver trovato finalmente un cavaliere in grado di farla sognare ancora. La torinese sta conoscendo Maurizio, dopo aver ricevuto un’amara delusione da Biagio, e le cose tra loro si fanno bollente.

Dopo il ballo alla Flashdance che ha lasciato sconvolto il pubblico di Canale5 e Maria De Filippi, la Galgani è tornata al centro dello studio per raccontare della sua serata passionale con Maurizio. I due hanno trascorso del tempo insieme ed è scattato un bacio molto passionale, che è durato diversi minuti.

Gemma Galgani e il racconto hot a Uomini e Donne

Il racconto di Gemma ha scatenato l’ironia di Tina Cipollari, che prevede una nuova batosta per la dama. Secondo l’opinionista, infatti, dopo un bacio del genere è strano che Maurizio sia sparito dai radar per diverse ore. Il cavaliere ha confermato la versione dei fatti della torinese, ammettendo: “Gemma è piena di energie”. La Galgani è rimasta colpita dalle critiche della Cipollari e le ha chiesto di non continuare ad attaccarla, soprattutto quando si parla di qualcosa di positivo.

L’entusiasmo mostrato da Maurizio ha incuriosito Gianni Sperti che ha chiesto se la coppia sarebbe andata oltre il bacio. Il cavaliere ha confermato che avrebbe avuto voglia di approfondire l’approccio fisico con Gemma, ma che è stato interrotto dal fatto di dover andare via. Dopo il racconto, tuttavia, arriva una doccia gelata per la torinese. Quattro dame prendono posto davanti a Maurizio, tra cui Alfonsina con la quale il cavaliere aveva già iniziato una frequentazione. La dama ha ammesso di trovare l'uomo molto piacevole ma di non aver percepito la giusta scintilla. Gemma è salva: Maurizio non vuole conoscere altre persone, almeno per il momento!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.