Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Aurora Tropea accusata di essere d'accordo con Veronica Ursida e di aver inviato video hot, scoppia in lacrime e lascia lo studio

Aurora Tropea sotto accusa nella Puntata di Uomini e Donne. La dama del Trono Over affronta le accuse durissime di Giancarlo, mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari si schierano contro la Tropea. Il cavaliere sospetta che Aurora abbai finito account su Instagram, dove aizza tutti contro i suoi nemici, poi rivela di essere in possesso di filmini hot inviati dalla protagonista del dating show di Maria De Filippi, e a lei non resta che lasciare lo studio in lacrime.

Uomini e Donne, i video hot di Aurora Tropea scatenano il caos

Giancarlo entra in studio mostrandosi molto furioso nei confronti di Aurora Tropea. Il cavaliere di Uomini e Donne ha ricevuto una valanga di insulti e minacce ed è convinto che ci sia lo zampini della dama, ancora molto ferita per la rottura voluta da Giancarlo. La Tropea nega di utilizzare Instagram in modo improprio ma Armando Incarnato rivela di aver scoperto, tramite l’ex fidanzato di Veronica Ursida, che Aurora e l’amica hanno due profili falsi con i quali commentano a proprio favore, insultando Gianni Sperti e tutti coloro che le criticano.

La dama nega ancora, assicurando che Giancarlo sta mentendo e che lei è totalmente innocente. Maria De Filippi non sembra credere alla protagonista del Trono Over: “Mi sembra strano che dopo che hai lasciato Giancarlo, a sua figlia arrivino commenti minacciosi. Dubito che il pubblico abbia questa passione per cui passa il tempo a scrivere queste cose così cattive”.

Uomini e Donne, Aurora Tropea fugge in lacrime dallo studio

Nel frattempo, Giancarlo smaschera Aurora rivelando che la dama gli avrebbe chiesto di aspettare per lasciare il programma, dal momento che l’amica Veronica aveva intenzione di tornare a Uomini e Donne. Poi, il cavaliere ha dichiarato di aver rispettato il volere di Aurora quando lei ha chiesto di non avere un approccio fisico, sebbene lei lo avesse stuzzicato con dei video piuttosto spinti.

A quel punto, la Tropea è esplosa, chiedendo a Giancarlo di mostrare i video incriminati ma lui ha tentennato, poiché in posseso di un solo video che non mostra niente di compromettente. Furiosa per le accuse e per il mancato appoggio di Maria, Aurora ha deciso di lasciare lo studio del Trono Over in lacrime: “Ti devi vergognare, te ne devi andare! Non avrei problema a dire le cose se le avessi fatti, ammetti di aver detto una bugia!” Dopo lo sfogo contro Giancarlo, la dama si è rifugiata dietro le quinta ed non è escluso che questa volta la decisione di andare via sia definitiva.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.