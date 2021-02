Uomini e Donne, Aurora Tropea non si presenta in Puntata e Giancarlo chiarisce: "Non abbiamo fatto se**o"

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Aurora Tropea non si presenta e Giancarlo fa una confessione sui sentimenti per la dama.

Dopo la burrascosa Puntata che ha portato Aurora Tropea ad allontanarsi dallo studio in lacrime, Giancarlo chiede la parola e commenta quanto accaduto a Uomini e Donne. Il cavaliere, ribadendo di essere stato infastidito dagli eventi, ha ammesso di essere andato oltre con le sue parole e si scusa con la dama, sebbene lei non si sia presentata nel parterre femminile del Trono Over, per aver tirato in ballo il video hot.

Aurora assente da Uomini e Donne: Giancarlo confessa di amarla

Aurora Tropea ha lasciato lo studio di Uomini e Donne in lacrime dopo essere stata accusata di aver inviato filimini spinti a Giancarlo. Il cavaliere del Trono Over, infatti, ha insinuato di aver ricevuto video hot dalla dama e ne ha mostrato uno al pubblico, per provare la sua teoria. Giancarlo è certo che Aurora si celi dietro profili fake per infangarlo sui social, arrivando addirittura a minacciare sua figlia, e rimprovera alla dama di aver finto riservatezza mentre era la prima a inviare video indiscreti.

Nella Puntata di oggi, giovedì 4 febbraio 2021, Aurora ha deciso di non presentarsi nelle file del parterre femminile del dating show di Canale5 e Giancarlo ha colto l’occasione per chiederle scusa. Il cavaliere si pente di aver tirato in ballo un argomento così delicato, ferendola nel profondo, e porge le sue scuse anche alla mamma della dama che potrebbe essersi sentita a disagio dopo aver visto la Puntata. Mentre Maria De Filippi prova ad eclissare, facendo notare che non è educato parlare di qualcuno che non è presente, Tina Cipollari chiede delucidazioni a Giancarlo sul loro rapporto.

Secondo la verace opinionista romana, infatti, i due devono necessariamente aver avuto anche un approccio fisico altrimenti non si spiegherebbe perché la Tropea fosse così gelosa delle nuove rivali. Giancarlo nega, ma fa una confessione inaspettata, ammettendo di non essere andato oltre forse perché spaventato dall’idea di innamorarsi di Aurora. A sorpresa, Tinì prende parola e invita Giancarlo a riflettere sui suoi sentimenti e a darsi l'opportunità di sistemare le cose con la Tropea, vivendo finalmente questo amore che cerca di reprimere.

