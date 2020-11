Uomini e Donne, Aurora Tropea: "Non posso accettare le offese di Gianni Sperti"

Gossip TV

La dama romana intervistata da Uomini e Donne Magazine replica all'opinionista del programma.

Lo scontro tra Gianni Sperti e Aurota Tropea continua. Dopo che, la settimana scorsa, l'opinionista ha rilasciato sul magazine di Uomini e Donne una lunga intervista in cui ha parlato anche della dama romana, la stessa Aurora ha deciso di rispondere e di chiarire alcune affermazioni che hanno infastidito il ballerino.

In merito all'espressione "vai a mungere le vacche", scritta a Gianni sotto una foto su Instagram, la dama chiarisce: "Intanto premetto che ho ari parenti che lavorano la terra in Sardegna, quindi lungi da me anche il solo pensiero di denigrare il significato di quello scatto. La verità è che Gianni mi attacca da quando sono seduta nel parterre, ossia da un un anno ormai, probabilmente non prova simpatia nei miei confronti. Le nostre liti non sono nate in seguito a quella frase. Gianni aveva pubblicato sui social una foto che lo immortalava mentre mungeva le mucche e in quel momento, è stata la prima cosa che mi è passata per la mente di dirgli per non essere volgare, se avessi visto una storia dove mangiava un gelato gli avrei detto 'ma vatti a mangiare un gelato'!

Sull'altra affermazione che ha scatenato Sperti, la frase detta da Aurora 'Non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti' la dama specifica: "Non ho mai detto una cosa del genere, la frase che ho detto a Gianni era, 'beato te che riesci a innamorarti subito'. Gianni ha talmente tanti pregiudizi nei mie confronti che crede di sentire e mi mette in bocca cose che non ho detto. [...] Mi ha definito cattiva ma non so dove veda in me della cattiveria visto che io non ho mai e poi mai denigrato qualcuno o mostrato questo sentimento nei confronti di qualcuno. Gianni mi offende e ha la tendenza a vedere sempre del marcio in tutto.

[....] "A Uomini e Donne sono la stessa persona di sempre, senza scheletri nell'armadio. Inoltre, sto provando davvero a trovare una persona con cui instaurare una relazione. Giancarlo mi piace molto e so che si vede: mi dicono che lo guardo proprio con gli occhi a cuore. Speriamo che le cose vadano per il meglio."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.