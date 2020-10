Gossip TV

Ennesima lite a Uomini e Donne tra Gianni Sperti e Aurora, che viene smascherata da Maria.

Nuovo scontro oggi a Uomini e Donne tra Aurora Tropea e Gianni Sperti. Nella nuova puntata, la dama, che è stata smascherata dalla signora Maria, e lo storico opinionista del dating show si sono resi protagonisti di un'accesa discussione in studio.

Rissa sfiorata a Uomini e Donne tra Aurora Tropea e Roberta Di Padua

Da ormai diverse settimane, in ogni appuntamento con Uomini e Donne non mancano le liti tra Gianni e Aurora. Tutto è nato quando la dama si è lasciata andare ad una confessione svelando il fidanzamento tra Valentina Autiero e Germano. Una segnalazione che ha provocato il duro attacco dell'opinionista. Oltre a Sperti, contro Aurora si sono scagliati anche gli altri protagonisti del trono over.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Aurora è tornata in studio provocando la reazione di Gianni, che ha spiegato: "Una parente di Aurora mi ha scritto dicendomi ringrazia Maria che ti dà un lavoro altrimenti andresti a vendere il pesce. Tu, Maria, e la redazione sapete come lavoro e non ho le cocche. Sono un essere umano anch’io e mi può star simpatico l’atteggiamento di una persona piuttosto che quello di un’altra. La cosa che non mi piace è che lei si descriva come l’unica donna vera che cerca l’amore e non mi è piaciuto che parli di donne di serie A e donne di serie B perché lei ha fatto credere che la redazione faccia dei favoritismi".

"Non ho voglia di rispondere, preferisco parlare della storia con Giancarlo. Dovresti chiedermi scusa per un anno di insulti" ha replicato la Tropea che poi si è scagliata contro Roberta Di Padua con cui c’è stata quasi una rissa fuori dai camerini di Uomini e Donne. "Sono arrivate quasi alle mani" ha svelato Maria che sta uscendo con Biagio. Le parole della dama hanno trovato conferma in Carlotta Savorelli che ha svelato di essere intervenuta per mantenere Roberta.

