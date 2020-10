Gossip TV

Aurora Tropea spiega perché le accuse di Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, sono del tutto infondate e parla del suo percorso nel Trono Over.

Aurora Tropea è una delle dame più discusse del Trono Over di Uomini e Donne. Nelle ultime Puntate del dating show di Maria De Filippi, lo studio si è acceso per gli scontri tra Aurora e Gianni Sperti e la dama ha deciso di replicare, una volta per tutte, all’ agguerrito opinionista.

Uomini e Donne, Aurora Tropea contro Gianni Sperti dopo le accuse

Aurora Tropea cerca l’amore nello studio di Uomini e Donne ma Gianni Sperti non si fida della dama. L’opinionista ha attaccato a più riprese la protagonista del Trono Over, accusandola di essere falsa e cattiva e di mascherare insulti con il suo tono pacato. Aurora ha sbottato, lasciando lo studio al limite delle lacrime, dopo l’ennesima lite con lo Sperti. Intervistata dal magazine ufficiale del dating show di Canale5, la Tropea si è difesa dalle accuse, spiegando:

Io credo che Gianni nella mia pacatezza, nel mio voler consigliare le altre, nella mia educazione e nel mio volermi mettere in gioco con i miei tempi e con uomini diversi tra loro veda della falsità che in realtà però non mi appartiene. Io sto cercando in ogni caso di mantenere queste mie caratteristiche e, come mi consiglia mia madre (che mi guarda spesso in Tv e altrettanto spesso ci rimane male per quello che mi dicono), di mantenere la mia integrità e soprattutto il mio sorriso.

Uomini e Donne, "Credo nelle favole": la confessione di Aurora Tropea

A proposito dell’esperienza nel nuovo studio, invece, Aurora non nasconde di essersi trovata spaesata anche a causa dell’assenza di Veronica Ursida, che ha deciso di lasciare Uomini e Donne. La dama è entusiasta, invece, del nuovo studio e dell’idea di unire Trono Classico e Trono Over, anche se confessa che i giovani stanno dando un esempio ben più educato di quello che stanno fornendo i protagonisti più adulti. Aurora ha commentato anche la scelta di Jessica e l’abbandono della coppia, innamoratissima, formata da Alessandro e Stefania:

Jessica è una ragazza che mi piace molto e sono contenta che abbia scelto davide e che abbia avuto il coraggio di vivere fuori questa storia ma la scelta che mi ha emozionato davvero tanto è stata quella di Alessandro e Stefania, vederli andare via mi ha commosso. Sa, quello che è successo tra loro è quello che vorrei accadesse a me. È stato un colpo di fulmine immediato a pelle, a sensazione. Io non sono una che si innamora facilmente, ne sono conscia, ma allo stesso tempo spero di trovare un uomo che riesca nell’impresa di farmi perdere la ragione. Io credo tanto nell’amore e nelle favole.

