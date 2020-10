Gossip TV

Aurora, ripensando allo scontro con Gianni Sperti, scoppia in lacrime e critica Gianni Sperti, mentre Maria De Filippi assiste stupefatta all'uscita della dama del Trono Over di Uomini e Donne.

Continuano i malumori tra Gianni Sperti e Aurora Tropea. La dama del Trono Over di Uomini e Donne lascia lo studio in lacrime, dopo aver inveito contro l’opinionista e aver lanciato accuse al parterre maschile del dating show di Maria De Filippi. La presentatrice è spiazzata dall’improvvisa reazione di Aurora e lo Sperti chiarisce il motivo del suo astio nei confronti della donna.

Uomini e Donne, Aurora Tropea inveisce contro Gianni Sperti

Gianni Sperti e Aurora Tropea non riescono proprio ad andare d’accordo. L’opinionista di Uomini e Donne trova che la dama del Trono Over sia finta e che riesca a nascondere insulti velati, anche molto pesanti, dando sempre l’impressione di essere un angelo. Gianni ha sbottato contro Aurora, ricordando che la dama ha tirato in ballo una sua foto privata senza motivo, solo per cercare di stuzzicarlo.

Il clima sembrava essersi disteso dopo la sfuriata e Maria De Filippi è tornata sull’ormai ex triangolo Lucrezia, Armando, Davide. Dopo la sfuriata dell’Incarnato contro Tina Cipollati e il tronista romano, è la volta di Cristina e Daniel che si stanno conoscendo nonostante le perplessità del pubblico e degli opinionisti. Gianni, infatti, ha fatto notare che il cavaliere ha fatto un gesto piuttosto scortese nei confronti della nuova dama del parterre femminile, e Aurora ha chiesto la parola.

Aurora Tropea lascia Uomini e Donne il Lacrime

La Tropea si è rivolta prima ai cavalieri, accusandoli di non averla mai difesa in quanto donna dalle continue critiche e cattiverie di Gianni. Poi è scoppiata e si è rivolta alla De Filippi: "Io non ci sto più, ho una dignità e non ci sto più a farmi trattare così. Io sono state veramente anche troppo educata, è stato un ignorante! Un ignorante, Tina non le dico niente perché è quella che è… Complimenti a voi uomini! Gianni sei veramente una persona pessima, Mario scusa ma non ce la faccio più".

Aurora ha lasciato lo studio in lacrime, scusandosi con la presentatrice. Gianni ha subito giustificato la sua reazione, accusando la dama di averlo offeso nel suo privato, cosa che fa spesso per provocare. Tina Cipollari si è detta d'accordo con il collega, mentre il pubblico si è diviso: da una parte c'è chi sostiene che i due opinonisti siano troppo feroci e vadano a simpatia; dall'altra molti fan del programma hanno dato ragione allo Sperti.

