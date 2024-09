Uomini e Donne, Armando Incarnato torna in studio, ma spunta un'indiscrezione su di lui!

Gossip TV

Dalle prime registrazioni di Uomini e Donne è emerso che in studio ci sarà anche Armando Incarnato, ma negli ultimi giorni su di lui è circolata una segnalazione.

Le prime registrazioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne hanno evidenziato il ritorno di diversi ex protagonisti del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi: oltre a Mario Cusitore, tra i probabili cavalieri del trono over, nella prima puntata ci sono anche Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, giunti in trasmissione per raccontare della loro storia d'amore. Infine, è stato annunciato che anche Armando Incarnato era presente in studio, dopo essere stato assente per l'edizione 2023/2024. Ma sembra che sul cavaliere napoletano sia già pronta la prima segnalazione, che lo vorrebbe fidanzato con una misteriosa donna...

Uomini e Donne, Armando Incarnato torna in studio, ma spunta già la prima segnalazione

Il ritorno di Armando Incarnato nello studio di Uomini e Donne è stato atteso a lungo dai fan, che speravano di rivedere il cavaliere partenopeo, data la sua propensione a esprimere la sua opinione con forza e a scatenare polemiche, rendendo più interessanti le puntate della trasmissione e svelando retroscena e dettagli su alcuni degli altri protagonisti.

L'assenza di Incarnato nell'edizione del 2023/2024 era stata giustificata dalla conduttrice Maria De Filippi con motivi relativi alla sua salute: sembrava infatti che il cavaliere si fosse infortunato e fosse impossibilitato a prendere parte alle registrazioni. Secondo altre indiscrezioni, invece, il cavaliere aveva trovato l'amore al di fuori del programma e non poteva parteciparvi, dato il regolamento.

Questa voce ha seguito Armando anche ora che è tornato in trasmissione: poco dopo che era emersa la news della sua presenza nella prima puntata, registrata mercoledì 28 agosto, si è anche diffusa un'altra voce. Armando Incarnato è ancora fidanzato con una misteriosa donna. A diffondere l'indiscrezione sono stati gli esperti di gossip della rete, Amedeo Venza e Deianira Marzano, i quali hanno ricondiviso un video in cui si vede il cavaliere in compagnia di una donna, in un locale a Napoli.

Dal video tra i due non accade nulla di compromettente, ma secondo i gossippari, la donna in questione sarebbe stata presentata da Armando come la sua fidanzata. A supportare questa teoria ci sarebbe anche la segnalazione che rivelerebbe che Armando trascorre molto tempo a Cetraro, in provincia di Cosenza, dove vive la donna. Sarà davvero così?

Uomini e Donne, cosa è successo nella prima registrazione della nuova edizione

Nella prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, Armando Incarnato non ha perso tempo e ha subito attaccato Mario Cusitore per aver mancato di rispetto a Ida Platano, tronista della precedente stagione. Infuriato per le parole del cavaliere, Cusitore avrebbe lasciato poi lo studio.

Nel frattempo, sono stati presentati i tre nuovi tronisti, Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli. Ospiti in studio: Alessandro Rausa e Maria Teresa del trono over, tra loro procede tutto a gonfie vele anche se con qualche piccolo bisticcio.

Presenti anche Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. I due si sono scambiati parole piene d’amore e lui ha dichiarato di avere voglia di creare una famiglia. Alessandro ha anche conosciuto il bimbo di Roberta e, se in un primo momento le cose non sono state delle migliori, adesso sembra procedere tutto bene tra i due.

