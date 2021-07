Uomini e Donne, Armando Incarnato senza filtri: "Non ho nessun bel ricordo delle dame che ho frequentato"

Gossip TV

Il cavaliere Armando parla della sua lunga esperienza nel parterre di Uomini e Donne.

Armando Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere partenopeo ha fatto un bilancio della sua lunga esperienza in studio e svelato alcuni retroscena inediti sulle sue frequentazioni.

Armando Incarnato racconta la sua esperienza a Uomini e Donne

Armando fa parte del parterre over di Uomini e Donne da ormai tre anni. Un'esperienza incredibile, iniziata in un periodo molto complesso della sua vita: "Ero reduce da diverse delusioni e ricordo che il primo giorno neanche volevo entrare in trasmissione [...] Questa esperienza mi ha insegnato tanto. Ho imparato a dare meno fiducia alle persone e, anche se non sembra, è una cosa positiva: in giro purtroppo c’è tanta cattiveria, molta ipocrisia, tanto perbenismo e poca umanità. [...] Specialmente quest’anno, sia in amicizia che in 'amore', mi sono sentito tradito più volte e senza motivo".

Incarnato ha continuato affermando: "Sono sempre lo stesso fin dall’inizio: schietto, leale e sincero. Pronto ad andare contro tutto e tutti pur di rispettare le mie idee e principi, ma sempre capace di fare un passo indietro e chiedere scusa quando sbaglio, se nei modi o nei toni ferisco ingiustamente qualcuno. [...] Credo di aver dimostrato che il ragazzo entrato tre anni fa nel parterre è lo stesso uomo di oggi, con l’unica differenza che all’epoca avevo l’autostima quasi pari a zero. Ero reduce da diverse delusioni e grazie al programma sono uscito da quel tunnel buio che sembrava non finire mai".

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, il cavaliere ha frequentato molte donne. "In realtà non ho nessun bel ricordo delle dame che ho frequentato" ha rivelato Armando "...Ho imparato a proteggermi. So cosa significa stare male per amore. [...] Quasi tutte le dame che hanno chiuso con me si sono fatte risentire. Ce ne sono state poche che non hanno composto il mio numero una volta uscite dal programma, ed è proprio quando mi hanno ricontattato che ho capito che per quelle persone non dovevo sprecare nemmeno un minuto del mio tempo".

