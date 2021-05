Uomini e Donne, "Armando Incarnato sei un c**etino": Maria De Filippi sbotta furiosa

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Maria De Filippi perde le staffe per colpa di Armando Incarnato.

Dopo alcune settimane di assenza, Armando Incarnato è tornato nello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere partenopeo si è trovato immerso in una polemica incredibile, a causa del racconto di Patty che ha fatto intendere che Armando le abbia proibito di parlare della loro frequentazione per continuare ad avere campo libero con le altre donne. Il cavaliere prova a difendersi provocando l'ira di Maria De Filippi che sbotta furiosa tra l'applauso generale.

Uomini e Donne, Armando Incarnato fa infuriare Maria De Filippi (VIDEO)

I fan di Armando Incarnato possono tirare un sospiro di sollievo. Uno dei cavalieri più chiacchierati del Trono Over è finalmente tornato nello studio di Uomini e Donne, dopo diverse settimane di assenza. Il ritorno di Armando è segnato da una polemica piuttosto dura, che coinvolge la bella dama Patty. La donna ha raccontato di essere uscita con il partenopeo, scambiandosi anche un bacio molto lungo e passionale. Sembra, stando a quanto raccontato da Patty, che Armando le abbia chiesto di tacere la verità sulla loro uscita per permettergli di conoscere due nuove dame, facendo intendere alla donna che tutti le avrebbero dato della ‘poco di buono’ se avesse raccontato tutto.

Armando ha attaccato immediatamente Patty, mentre Maria De Filippi ha lanciato una stilettata al cavaliere: “Non dirle di non prendere confidenza… Se volevi farla entrare nella tua camera da letto, la confidenza gliela hai data tu”. L’Incarnato incassa e continua ad attaccare Patty, accusandola di averla mollata perché ha scoperto la verità sulla sua vita privata. Nessuno sembra credere alla versione di Armando, compresa la De Filippi che dà la parola alla dama.

“Armando basta! Uno fa un errore e lo ammette, non si tratta così una donna… Tu parli male anche della redazione, fai prima a dire che sei un cr**ino”, ha sbroccato Maria. Il partenopeo è rimasto molto colpito dalle parole della presentatrice, e ha cercato di spiegare che Patty è tornata appositamente in studio per metterlo in cattiva luce, dal momento che lui l'ha scaricata. La De Filippi ha interrogato anche le altre dame presenti per Armando, che sembrano crede alla versione dei fatti raccontata dal cavaliere.

