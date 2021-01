Gossip TV

Armando Incarnato parla di Ida Platano, poi boccia la relazione tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Ecco cosa ha rivelato il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne.

Tra i concorrenti più discussi e amanti di Uomini e Donne c’è Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo è una presenza fissa nel parterre maschile del Trono Over e si trova spesso al centro delle polemiche che scoppiano nello studio di Maria De Filippi. Intervistato dal magazine ufficiale del dating show, Armando ha parlato delle ultime dinamiche che hanno coinvolto Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Roberta Di Padua, confessando il vero motivo che lo ha spinto a non accettare le avances della giovane Valentina Dartavilla Lupi.

Armando Incarnato è ormai uno dei volti storici del Trono Over. Il cavaliere partenopeo è in cerca dell’anima gemella nello studio di Uomini e Donne, ma sembra faticare a trovare una donna che possa stargli accanto e che abbia le carte in regola per essere ammessa alla corte dell’adorata figlia Michelle. Recentemente, l’Incarnato ha chiuso con Lucrezia Comanducci lasciando senza parole il pubblico di Canale5, che avrebbe scommesso volentieri su questa coppia. Armando è rimasto molto colpito dal ritorno di Ida Platano, che ha affrontato l’ex Riccardo Guarnieri, e ha ammesso di aver provato molta tenerezza nei confronti della dama (per la quale non ha mai nascosto di provare un sincero interesse):

“Ida mi ha fatto tanta tenerezza, a un certo punto mi guardava, tremava e piangeva. Avrei voluto abbracciarla e darle la sicurezza che si merita ancora una volta, ma non era il momento. Non potevo".

Uomini e Donne, Armando Incarnato si sbilancia su Roberta Di Padua

Il cavaliere partenopeo assiste alla conoscenza tra Riccardo e Roberta Di Padua, con la quale Armando ha creato negli anni un bel rapporto di amicizia. I due protagonisti del Trono Over si stanno dando una seconda occasione, dopo che il cavaliere pugliese si è ripresentato in studio come uomo libero. Armando non nasconde di essere scettico sul futuro di questa coppia:

“Dal mio punto di vista, tra Roberta e Riccardo non ci sarà mai un futuro. Mi dispiace, da amico l’ho consigliata ma lei, giustamente, vuole sbagliare con a sua tesa. Secondo me due persone che sono state insieme in passato come loro, se si riavvicinano, capiscono subito se è il caso di riprovarci o meno. Roberta è un’ingenua. Una donna buona e fiduciosa, ma con Riccardo sta perdendo solo tempo. Penso che Riccardo debba iniziare a capire cosa vuole dalla vita e cose vuole fare da grande. Solo dopo potrà permettersi di stare con una donna con un figlio, impegnata come Roberta”.

Uomini e Donne, Armando Incarnato replica alle polemiche per Valentina Dartavilla Lupi

Nelle ultime Puntate del programma di Maria De Filippi, Armando ha accusato Aurora Tropea di essere una spia con tanto di prove alla mano, per poi rifiutare categoricamente le avances di Valentina Dartavilla Lupi. La dama ha scritto una lettera molto sentita al cavaliere che, tuttavia, ha ammesso di non poter digerire il fatto che lei sia uscita con persone a lui care. Un’affermazione che gli ha fatto guadagnare la stoccata di Barbara De Santi e che lui ha giustificato così:

“Mi è capitato di uscire con donne che hanno frequentato altri cavalieri ma mai con donna che hanno avuto un percorso come quello di Valentina. Ognuno è libero di vivere come vuole, ci mancherebbe, ma per come sono fatto io non potrei mai stare con una persona che in poco tempo ha condiviso le esperienze, che sono emerse in trasmissione, tra l’altro con perso sedute l’una vicino all’altra. Valentina era consapevole che quei ragazzi di vedevano, si sentivano ed erano complici tra loro… Non mi è proprio piaciuto il suo comportamento”.

