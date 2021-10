Uomini e Donne, ''Armando Incarnato ha un debole per Gemma Galgani'': ex Dama sgancia la bomba

Gossip TV

Barbara De Santi, volto noto del Trono Over di Uomini e Donne, lancia uno scoop piccante su Armando Incarnato e Gemma Galgani.

Nello studio di Uomini e Donne sembrano essersi formate due fazioni ben distinte, che ruotano attorno all’antipatia che si è creata tra Gemma Galgani e Isabella Ricci. Osservando il comportamento di Armando Incarnato nei confronti della dama torinese, un’ex dama molto discussa del Trono Over ha lanciato un’indiscrezione piccante e del tutto inaspettata.

Uomini e Donne, c’è del tenero tra Gemma e Armando?

L’ingresso in studio di Isabella Ricci ha cambiato radicalmente l’equilibrio dei volti noti di Uomini e Donne, che si sono trovati a doversi schierare con la dama romana o con Gemma Galgani, che sin dal primo momento ha preso in antipatia Isabella. Nel corso delle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, c’è stato un cavaliere in particolare che ha fatto di tutto per difendere Gemma, lanciando pesanti accuse a Isabella, al punto da mettere in discussione il vero motivo della sua partecipazione al Trono Over. Stiamo parlando di Armando Incarnato che, per un motivo o per l’altro, riesce sempre a rendersi protagonista in studio, anche al costo di risultare antipatico al pubblico: Isabella, infatti, è una delle dame preferite e attaccarla non è una mossa strategica che premia a lungo andare.

Il pubblico non è il solo ad aver notato che Incarnato ha indossato l’armatura scintillante per proteggere Gemma, commentando anche alcune frequentazioni della dama e scagliandosi contro quei cavalieri che hanno deciso di chiudere con Galgani, senza troppe cerimonie. Anche Barbara De Santi, ex volto noto di Uomini e Donne, ancora molto seguito sui social, ha notato questo feeling particolare nato tra i Gemma e Armando, e ha commentato: “Oh bene, che si stia formando una nuova coppia Gemma e Armando? Avevo notato da settembre che Armando aveva un debole per Gemma, ora ne ho avuto conferma”.

Un’insinuazione inaspettata e destabilizzante quella di Barbara, che non ci sentiamo comunque di negare dal momento che Gemma ha avuto fidanzati ben più giovani di lei, e Armando non ha mai nascosto di ammirare la torinese. Barbara ha approfittato della querelle nata durante la sfilata, dopo che Tina Cipollari ha gettato un secchio d’acqua su Gemma, dichiarando: “Volevo fare una riflessione personale dopo questa sfilata che ho visto. Io ho fatto per anni sfilate a Uomini e Donne. Mi chiedevo come mai alcuni uomini avessero le palette in mano. Per cosa? Non si capisce i loro voti da dove scaturissero. Ma soprattutto anni con un Armando che vota solo per antipatia e simpatia. Dà un 3 a Isabella solo per invidia e gelosia, e poi dà un 10 a Pinuccia solo perché è anziana”. Cosa ne pensate?

