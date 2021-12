Uomini e Donne, Armando Incarnato ha problemi di impotenza? L’insinuazione shock

Gossip TV

Dopo aver ricevuto accuse pesanti sulla sfera intima, Armando Incarnato replica a tono sui social e trova l’appoggio dei fan di Uomini e Donne.

Uomini e Donne si prende una meritata vacanza, pronto a tornare su Canale5 a partire da gennaio 2022 con i volti più amati del trono over e i nuovi protagonisti del trono classico. Nel frattempo, Armando Incarnato finisce sotto accusa ed è costretto a difendersi sui social da insinuazioni davvero pesanti.

Uomini e Donne, problemi intimi per Armando Incarnato?

Tra i protagonisti più amati e chiacchierati di Uomini e Donne c’è senza dubbio Armando Incarnato, volto iconico del Trono Over che si trova spesso al centro delle polemiche. Nel corso dell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, che come ogni anno osserva la pausa natalizia e sarà assente da Canale5 per qualche settimana, Armando si è mostrato deluso per Gloria, che ha ammesso di essersi avvicinata a lui per un fattore estrico più che emotivo. Il cavaliere partenopeo ha sottolineato di essere una persona profonda e capace di amare, oltre che un uomo piacente che può colpire ma con il quale non si potrebbe approfondire una conoscenza.

Nel frattempo, poche ore fa, Armando ha ricevuto una marea di critiche per la scelta di postare sulla sua pagina Instagram foto macchine e moto di lusso, ostentando la sua ricchezza. Secondo alcuni utenti, questa scelta sarebbe sinonimo di problemi intimi quali impotenza, compensata con l’acquisto di motori potenti per sollevare la propria mascolinità. Un luogo comune, insomma, al quale Incarnato ha replicato con ironia: “Siamo passati dal fatto che mostrare auto e moto significava ostentare una vita che non era mia, al mostrare auto e moto che significa avere problemi di natura sessuale. A me non sembra di avere quel tipo di problema, però che dirvi, provare per credere”.

Viste le continue critiche, Armando ha rincarato la dose, lanciando un sarcastico appello: “Vorrei dare un consiglio a tutti quei ragazzi che sono possessori di auto e moto, che magari con sacrifici hanno comprato queste cose: non le mostrate o pensano che voi siete impotenti”. Cosa ne pensate?

