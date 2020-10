Uomini e Donne, Armando Incarnato furioso contro Gianluca De Matteis: "Hai usato me e Lucrezia. L'hai scaricata quando..."

Gossip TV

Ennesimo scontro a Uomini e Donne tra il cavaliere Armando e il tronista Gianluca.

La nuova puntata di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena. Riflettori puntati sul cavaliere Armando Incarnato che si è reso protagonista di un nuovo botta e risposta con il tronista Gianluca De Matteis.

Duro scontro a Uomini e Donne tra Armando e Gianluca

Dopo aver "portato via" la bella Lucrezia Comanducci a Gianluca De Matteis, Armando è nuovamente finito in un triangolo amoroso insieme al tronista Davide Donadei e la giovane corteggiatrice Miriana. Dopo giorni di grande indecisione, la ragazza ha finalmente deciso di portare avanti la conoscenza solo con il cavaliere partenopeo.

Davide ha accettato la decisione di Miriana ma non ha nascosto l’amarezza nei suoi confronti: "Tu vieni da casa e dovresti essere già decisa su chi corteggiare. Arrivi qui, dici che vuoi conoscere entrambi e dopo poche ore cambi idea". A commentare il comportamento di Incarnato, che continua a mettersi in mezzo ai percorsi dei due tronisti di Uomini e Donne, ci ha pensato Tina Cipollari: "Si paragona a Davide ed è convinto di piacere a tutte le donne, ma non è così".

Contro Armando si è scagliato anche Gianluca che ha rivelato di non tollerare più l’atteggiamento del cavaliere nei confronti delle donne. "Le tue domande sono scomode. So cosa hai fatto ieri. Hai usato il triangolo con me e Lucrezia e poi l’hai scaricata quando hai capito che non ti serviva più. Non mi accusare di fare il teatrino. Ho visto Lucrezia piangere e le ho chiesto cosa avesse. Siccome non parla, parlo io al suo posto. Si è sentita usata da Gianluca" ha sbottato Incarnato. "Mi sono tirato fuori da questa situazione, goditi Lucrezia" ha replicato il tronista romano.

Un botta e risposta con parole forti quello tra Armando e Gianluca che ha scatenato anche la dura reazione anche di Valentina Autiero, che si è scagliata contro Lucrezia: "Sta qua ferma, sembra amorfa. Lascia parlare lei. Se lui ti chiede di vedere i messaggi che ti sei scambiata con Gianluca, non lo fare perché se lo fai vuol dire che ti piace innescare questo meccanismo. Visto che sei lì per Armando, di fronte alla sua reazione, lo calmi e lo esorti a parlare solo di voi due".

