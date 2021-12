Uomini e Donne, Armando Incarnato: "Fa parte di me difendere Ida Platano. Diego? Ha detto solo cose insensate"

Gossip TV

Le nuove dichiarazioni del cavaliere Armando.

Armando Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi del parterre over. Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, il cavaliere partenopeo ha fatto un bilancio del suo percorso nel dating show e chiarito il suo rapporto con la dama Ida Platano.

La confessione di Armando Incarnato su Ida Platano

"In studio avevo visto una Ida delusa, stanca, triste e con le lacrime agli occhi: come potevo non chiamarla?" ha dichiarato Armando al magazine di Uomini e Donne parlando del riavvicinamento a Ida dopo la delusione di Diego"Così l’ho fatto e le ho detto di non lasciare il programma, che non era lei che se ne sarebbe dovuta andare ma qualcun altro. Penso che il mio conforto le sia servito".

Parlando di Tavani e del comportamento assunto a Uomini e Donne nei confronti della Platano, Incarnato ha confessato: "Secondo me, da quando è entrato nello studio, Diego ha detto solo cose insensate. [...] Sembra, a mio avviso, che Diego abbia la tendenza a tirare fuori certe cose con l’intento di screditare Ida, di metterla in cattiva luce. Lui deve capire che fa parte di me difendere Ida. Credo abbia fatto a Ida promesse che non ha avuto poi il coraggio di mantenere, per dare poi a lei la responsabilità di tutto".

E su un possibile ritorno di fiamma tra lui e Ida, Armando ha rivelato: "Non lo so: le voglio molto bene, tanto che a volte credo sia meglio restare in una sana amicizia con lei che iniziare un amore che potrebbe ammalarsi…".

