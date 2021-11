Uomini e Donne, Armando Incarnato fa esplodere Marcello Messina: ''Sei il primo a fare teatrini''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, è scontro tra Armando Incarnato e Marcello Messina.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Marika chiude con Marcello, che viene preso di mira da Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo rivela di avere informazioni sulla vita privata del collega, che sbotta in studio dopo tutti gli attacchi ricevuti. Per quanto riguarda il Trono Classico, la tronista Roberta Giusti spiega perché ha deciso di chiarire con Luca e si scusa con Samuele, dopo aver visto la forte reazione del corteggiatore.

Uomini e Donne: è guerra tra Marcello Messina e Armando Incarnato

Marika confessa di essere ancora interessata ad Armando Incarnato, visto il modo in cui litigano è ovvio che tra loro vi sia ancora della passione. La dama del Trono Over ha deciso di chiudere la sua frequentazione con Marcello Messina nello studio di Uomini e Donne, ammettendo il suo sentimento per il cavaliere partenopeo. Nonostante le parole di Marika, Armando sembra intenzionato a rimanere sulla sua decisione perché non crede alla buona fede della dama. “Per me è chiuso, non torno indietro. Mi hai mancato di rispetto, e non di gelosia da uomo, ma perché hai avuto il coraggio e guardarmi negli occhi davanti a lui, mettendo in scena un teatrino”, ha esclamato Incarnato, che ha insinuato anche che Marcello abbia una fidanzata a Torino. Gianni Sperti trova insolito l’attacco di Armando a Marcello, e crede che il partenopeo sia ancora interessato a Marika. Nonostante le spiegazioni di Messina, Armando sostiene di aver ricevuto segnalazioni sullo scambio di messaggi tra il collega e la sua ex fidanzata, con la quale sarebbe anche andato in vacanza durante l’estate.

Marcello sbotta: “Non ti puoi permettere di parlare della mia vita, io non parlo di te! Devo sentire queste cose che sei tu che hai fato il teatrino qui in mezzo”. Ida Platano si schiera dalla parte di Armando, avendo notato per prima che Marcello è sempre apparso non libero sulle questioni sentimentali. Maria De Filippi interviene in difesa del cavaliere: “Sei una bellissima donna, ma può succedere che lui non si sente attratto. Io penso che tu abbia caricato quelle videochiamate con un significato che non c’era”. Secondo Sperti il caos in studio è nato per colpa di Marika, che ha alimentato le voci su Messina quando è lei la prima ad aver avuto atteggiamenti fortemente scorretta. “Parla proprio lui, il più segnalato di Uomini e Donne che parla degli altri. Le cose che Marcello ha detto sono reali, il teatrino lo fate tu e Marika”, ha commentato Gianni.

Dopo la presentazione del nuovo cavaliere Vincenzo, in studio scendono le troniste e scopriamo che la madre di Roberta Giusti è presente come dama nel parterre femminile del Trono Over. Viene mostrato il video dietro le quinte di Samuele, che è scoppiato in lacrime dopo aver scoperto che la romana non si è presentata in studio per rincorrere Luca. La tronista spiega perché ha scelto di non presentarsi in puntata, ammettendo di aver voluto raggiungere il corteggiatore per levarsi un dubbio che avrebbe inficiato il suo percorso a Uomini e Donne. L’esterna con Luca ha chiarito le divergenze tra i due e il romano spiega il perché della sua reazione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.