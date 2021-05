Uomini e Donne, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri: il vero motivo dietro agli scontri

Gossip TV

Analizziamo il rapporto tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri dopo gli ultimi scontri nello studio di Uomini e Donne.

Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato sono ai ferri corti e nello studio di Uomini e Donne si è sfiorata la rissa tra i due. Il cavaliere pugliese è tornato per parlare della storia d’amore naufraga con Roberta Di Padua, trovando Ida Platano agguerrita e le provocazioni del collega partenopeo. Sarebbe piuttosto semplice concludere che i due hanno caratteri forti e che lo scontro diventa inevitabile, quando si parla soprattutto di questioni delicate e personali. Eppure, potrebbe essere un altro il motivo della rivalità tra Riccardo e Armando, ed è propio la Di Padua a rivelarlo.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato: perché non si sopportano

Riccardo Guarnieri è tornato nello studio di Uomini e Donne, per raccontare cosa l’ha portato a prendere le distanze da Roberta Di Padua, e svelare un accordo segreto tra loro, che fa luce sull’intero rapporto e sulle dinamiche che i protagonisti del dating show di Canale5 provano a tenere segrete alla redazione. Mentre la Di Padua nega tutto, Riccardo ha trovato pane per i suoi denti, affrontando molto duramente Armando Incarnato, certo che il cavaliere partenopeo e Roberta avessero avuto un flirt in passato. I due cavaliere non si sono mai sopportati, e questo non è un mistero, ma cosa li ha portati a scontrarsi nuovamente se tutte le questioni tirate in ballo da Riccardo sono ormai risolte?

Secondo la Di Padua, l’avversione che il pugliese prova nei confronti del collega sarebbe nata nel 2019, quando Armando è uscito con Ida e tra loro c’è stato un bacio. Il fantasma del ‘tradimento’, che potrebbe aver condizionato il Guarnieri nel rapporto con Armando, si è ripresentato già forte che mai quando Roberta ha sostenuto che tra lei e il partenopeo c’è sempre stata una forte attrazione. Sentimento, tuttavia, addomesticato senza problemi dal momento che entrambi sono consapevoli di non essere l’uno l’anima gemella dell’altro.

Quando la Di Padua ha confessato a Riccardo di essere stata contatta da Armando, ma di aver declinato l’invito poiché già innamorata di lui, il pugliese avrebbe perso la testa. Nel frattempo, l’Incarnato non si è di certo risparmiato e ha più volte attaccato direttamente, o meno, il rivale. Proprio alla vigilia dell’unione tra Riccardo e Roberta, infatti, il partenopeo ha messo in guardia l’amica, affermando di essere certo che tra i due non avrebbe mai potuto esserci un futuro. Insomma, un intreccio pericoloso quello a cui abbiamo assistito a Uomini e Donne, che chissà se potrà mai essere sbrogliato! Nel frattempo, a far discutere, è la scelta della redazione di censurare le accuse rivolte a Ida Platano, che sono state diffuse ampiamente nelle anticipazioni e confermate anche da una dama in studio.

