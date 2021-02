Uomini e Donne, Armando Incarnato e Nicole intimi? Gianni Sperti diventa una furia

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, le insinuazioni di Armando Incarnato su Nicola fanno infuriare Gianni Sperti.

Puntata difficile per Armando Incarnato. Uno dei cavalieri più discussi del Trono Over di Uomini e Donne si è scontrato duramente con Gianni Sperti in studio, dopo che la bella Nicole ha fatto intendere di preferire il cavaliere Carlo e Armando ha tirato in ballo un approccio fisico nascosto alla redazione del programma.

Armando Incarnato al centro delle polemiche nella Puntata di Uomini e Donne

Armando Incarnato è uno dei cavalieri più amati e discussi del parterre maschile del Trono Over. Il focoso partenopeo, dopo aver chiuso la sua conoscenza con Lucrezia Comanducci, ha intrapreso la conoscenza di Nicole. Lei, una dama molto bella e distinta, ha accettato di frequentare l’Incarnato sebbene fosse già in contatto con il cavaliere Carlo. Nella Puntata di Uomini e Donne, la dama ha raccontato di essere uscita con Carlo e di trovarsi molto bene con il cavaliere, suscitando la forte reazione di Armando.

Il partenopeo ha fatto intendere di essere molto sorpreso dalla scelta di Nicole, dal momento che tra loro c’è stato qualcosa in più a livello di contatto fisico. La dama ha negato tutto, rimanendo fedele alla sua versione dei fatti ovvero di non aver scambiato neppure un bacio con Armando. Immediatamente, Gianni Sperti ha preso le parti di Nicole, affermando che l’Incarnato è solito raccontare fatti inediti solo quando sta per essere scaricato.

La tensione è alle stelle e Armando si difende, confessando di non aver mai mentito alla redazione del programma ma di aver rispettato il volere della dama fino quando ha potuto. Tina Cipollari insinua il dubbio che Nicole stia mentendo per non mettere a repentaglio la relazione con Carlo, ma la calma mostrata dalla dama non sembra dare ragione alla verace opinionista. Armando, piuttosto furioso, si scontra anche con il suo rivale che accusa di essere troppo lascivo dopo aver ricevuto una notizia del genere. Maria De Filippi chiude l’argomento e invita Nicole a ballare con il cavaliere che ha scelto di frequentare.

