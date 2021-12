Uomini e Donne, Armando Incarnato amareggiato: ''Non sono solo un bel corpo''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Armando Incarnato deluso da Gloria.

La puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, si apre sulla sfida di danza tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, vinta dalla verace opinionista. Guai per Biagio Di Maro, scaricato da Luana ma ammesso alla corte di Elena. Armando Incarnato è deluso da Gloria, e si consola con una nuova dama.

Uomini e Donne: Armando Incarnato deluso da Gloria

La nuova puntata di Uomini e Donne ci regala una sfila a colpi di anche e pose tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L’opinionista e la dama torinese si scontrano a ritmo di musica ed è Tina ad uscire vincitrice. Si passa a Biagio Di Maro, che ha avuto qualche problema con Luana. La dama, infatti, accusa il cavaliere di non essersi interessato alla sua salute, sparendo dai radar pur sapendo che lei non si sentiva in forma. Biagio ha messo in dubbio le parole di Luana, credendo che la dama avesse utilizzato una scusa per non vederlo perché non interessata. La dama si difende e ribadisce di essere interessata, ma che mancano le basi per un rapporto maturo dal momento che Biagio si è tirato indietro perché lei non si è concessa. Nel frattempo, il partenopeo è uscito con, che ha trovato interessante.

Si passa poi al trono classico con Matteo Ranieri, sempre più attratto da Federica ma spaventato dal fatto che lei sia madre. La corteggiatrice si commuove, ammettendo di essere frenata anche lei per lo stesso motivo, sentendosi meno spensierata rispetto alle sue coetanee, e di aver pensato tanto a Matteo perché le piace molto. Il tronista è uscito in esterna con Marion, facendole una sorpresa per il compleanno, e si è accorto di non provare per lei i giusti sentimenti per continuare questa conoscenza. Tornando ai protagonisti del trono over, Gloria è uscita nuovamente con Armando Incarnato e Mirko, non riuscendo a decidersi tra i due.

Il cavaliere partenopeo non prende il fatto che Gloria sia attratta da lui ma mentalmente presa dal rivale, e prova ad indagare sulle intenzioni della dama. “Non è carino sentirsi dire che sono solo un corpo. Tu stai aspettando che nasca la chimica e nel frattempo io che faccio?”, ha sbottato Armando molto deluso per i commenti di Gloria. Per il cavaliere partenopeo c’è Beatrice, che Armando accetta immediatamente di conoscere. Tocca ad Alessandro sedersi al centro, insieme a Pinuccia. Finalmente, sembra che questa amicizia stia diventando più profonda.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.