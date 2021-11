Uomini e Donne, Armando Incarnato accusa Marcello Messina ma fallisce: ''Figura di m***a''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Armando Incarnato porta prove contro Marcello Messina ma si conclude con un nulla di fatto.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Roberta Giusti spiega il motivo della confusione tra Samuele Carniani e Luca Salatino in vista della scelta. Si passa poi ad Armando Incarnato e Marcello Messina, accusato di aver mentito a proposito della segnalazione che il cavaliere partenopeo ha fatto qualche settimana fa sul collega. La prima esterna di Matteo Ranieri è stata un fiasco, mentre Isabella Ricci pensa di uscire dal programma con Fabio Mantovani. La tronista Andrea Nicole ha chiesto a Ciprian di presentarsi in puntata, ma il corteggiatore non è tornato per fare pace.

Uomini e Donne: tutti contro Armando Incarnato

La puntata di Uomini e Donne riprende dal confronto tra Roberta Giusti e i corteggiatori Luca Salatino e Samuele Carniani. La tronista romana ammette di avere tanti dubbi, perché vede Luca in più aspetti della sua vita, però non può negare di essere tentata di saltare nel vuoto con Samuele. In studio torna Armando Incarnato con le prove sulle segnalazioni che riguardano Marcello Messina, tentato di lasciare il programma. Il cavaliere partenopeo afferma che Marcello è andato in vacanza con la donna per la quale ha perso la testa, durante un weekend ad agosto. Vengono mostrate le foto, che effettivamente non provano la versione dei fatti di Armando. Marcello racconta di essersi trovato in Liguria con amici, dei quali fa anche il nome, e di non essere stato in compagnia di nessuna donna.

Gianni Sperti prende la parola, accusando Armando di aver riportato una segnalazione falsa su Marcello: “Non cambiare le carte in tavola. Tu hai detto che era a Taranto, invece lui non c’era. Basta, hai fatto una figura di m***a. Almeno guarda le foto prima di accusare le persone”. Marcello si scaglia contro Incarnato, accusandolo di parlare sempre di lui. “Io mi sono stancato di sentire Armando che punta il dito su tutti, facendoli passare per finti, quando sei il primo che stai qua dentro e non hai ancora combinato nulla. Smettila di sindacare, non sei migliore di tutti”, ha sbottato Gianni. Interviene Maria De Filippi, spiegando che è un mese che Armando dà prove alla redazione, mandate da una persona che da anni inventa cose e per gli addetti ai lavori non è una persona affidabile. Mentre tutti attaccano il partenopeo, De Filippi spezza una lancia a favore di Armando che, alla fine, accetta di stringere la mano a Marcello e chiedere scusa.

Si passa poi a Isabella Ricci e Fabio Mantovani, che vanno d’amore e d’accordo e pensano di lasciare insieme la trasmissione a breve. Matteo Ranieri, invece, ha deciso di eliminare molte delle sue corteggiatrici, dopo aver parlato con loro. Il tronista è uscito in esterna con Hasna ed è stata un’esperienza a dir poco disastrosa e vuole eliminare la corteggiatrice. Anche con Elisa non è andata bene perché Matteo confida di non aver sentito trasporto emotivo per lei. Elisa è dispiaciuta, perché invece ha percepito altro in esterna, ma apprezza la sincerità del tronista. Andrea Nicole è andata a cercare Ciprian, che entra in studio furioso. Il corteggiatore è veramente molto deluso dalla tronista e dalla sua reazione dopo la confessione che le ha fatto, ovvero quella di essere innamorato di lei.

