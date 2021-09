Uomini e Donne, Armando Incarnato accusa Ida Platano: ''Mi usi per fare teatrini''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, scoppia la lite tra Armando e Ida.

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano discute furiosamente con Armando Incarnato, che accusa la dama di volersi sfruttare per creare dinamiche. La dama scarica Graziano, poi confessa di essere molto interessata a Marcello.

Uomini e Donne: scoppia la lite tra Ida Platano e Armando Incarnato

Ida Platano sta conoscendo Graziano e Marcello, entrambi decisamente interessati alla bella dama di Uomini e Donne. Dopo averle inviato un mazzo di fiori, Graziano è rimasto deluso dalla reazione fredda di Ida e ha intuito che lei è più propensa a dedicarsi alla conoscenza del rivale. Armando Incarnato prende la parola, raccontando che la Platano ha chiesto spiegazioni riguardo al suo atteggiamento, che è molto distaccato dopo il ritorno in studio, dal momento che i due a stento si salutano. Armando racconta che la Platano l’ha chiamato per chiarire, ma la redazione li ha interrotti e la conversazione si è protratta durante la sera: “Tu mi hai chiamato per sapere come mai io non ti saluto in studio. Forse volevi creare una dinamica a centro studio, perché cosa te ne dovrebbe fregare a te”.

Ida perde le staffe e nega la versione del partenopeo, ribadendo di non voler uscire più con lui e che è stato Armando a cercarla, proponendole un caffè per parlare. Maria De Filippi interrompe la discussione, portando l’attenzione su Graziano e Marcello. Il primo viene scaricato dalla Platano, che non riesce proprio a sentirsi a suo agio con il cavaliere, mentre il secondo si mostra insofferente verso queste liti pubbliche e la dama ammette di sentirsi molto coinvolta da lui. “Mi piace moltissimo Marcello, sento delle sensazioni forti”, ha confidato Ida. Gianni Sperti accusa Armando di aver tentato di infangare Ida per far parlare di sé, facendo una figura pessima dal momento che la dama è presa da Marcello.

Nel frattempo, Graziano ha chiesto alla presentatrice di rimanere in studio per cercare una donna che possa stare al suo fianco, e punta una dama che sta già frequentando Diego. Tra i due scatta la lite, dal momento che il cavaliere non ha una reazione una volta scoperta l'intenzione della dama di uscire anche con Graziano. Tocca a Biagio Di Maro parlare della conoscenza con due nuove dame che non va a gonfie vele!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.