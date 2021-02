Uomini e Donne, Armando esagera con la nuova dama Maria: interviene la De Filippi

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Armando Incarnato furioso con la nuova dama Maria che è in contrasto con i suoi genitori per la partecipazione nel Trono Over.

L’ingresso in studio della nuova dama Maria sembra infastidire molto Armando Incarnato. Nel corso della Puntata di Uomini e Donne, il cavaliere partenopeo si è scagliato contro la dama rea di non aver condiviso con i suoi genitori la scelta di frequentare il parterre femminile del Trono Over. La reazione di Armando è eccessiva e Maria De Filippi si infuria, prendendo le parti di Maria, mentre Gianni Sperti sospetta che il campano abbia dato una versione dei fatti errata.

Uomini e Donne, Armando Incarnato esagera: interviene Maria De Filippi

Nella Puntata di Uomini e Donne è approdata la nuova dama Maria, una bellissima donna pronta a mettersi in gioco per trovare l’uomo della sua vita. Maria è stata colpita molto positivamente da Gero, con il quale ha condiviso sin da subito momenti intensi e romantici, e con il quale sente di avere tanti valori in comune. La dama ha destato l’attenzione di molti corteggiatori, tra cui Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo, tuttavia, ha il dente avvelenato con la nuova dama del Trono Over e sbotta furioso, raccontando che lei ha rifiutato di rispondere alla sua chiamata perché si trovava con il padre.

I genitori di Maria, stando a quando raccontato da Armando, non sanno che la figlia ha iniziato a frequentare lo studio del dating show di Canale5 e lei fa di tutto per tenerlo nascosto. Le parole di Armando hanno creato, come prevedibile, l’ennesima polemica e Gianni Sperti ha preso la parola attaccando apertamente il cavaliere. Secondo l’opinionista, infatti, Armando avrebbe detto l’ennesima bugia dal momento che la dama nega la sua versione dei fatti, e a prescindere dalla verità non dovrebbe permettersi di immischiarsi in affari familiari che non lo riguardano.

Maria De Filippi è intervenuta a gamba tesa contro l’Incarnato, chiedendo di dare la parola alla dama per non amplificare una situazione ben diversa da quella che è stata descritta. Maria, infatti, ha spiegato di aver comunicato ai suoi genitori la scelta di far parte del cast di Uomini e Donne ma che, vedendoli poco favorevoli a questa scelta poiché estremamente tradizionalisti, ha preferito aspettare di vedere come procede il suo percorso. Il mancato appoggio dei genitori, tuttavia, non condizionerà la sua permanenza dal momento che con Gero sembra già star per nascere una bella intesa.

